Μάστιγα τείνουν να γίνουν τα ηλεκτρικά πατίνια καθώς καταγράφηκε ένα ακόμη περιστατικό τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό και σύλληδψη.

Ειδικότερα, ένα ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στη Σκιάθο.

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο ανήλικος που παρέσυρε τον πεζό συνελήφθη.

Ο ανήλικος οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, όταν παρέσυρε πεζό που κινούνταν στον κεντρικό πεζόδρομο της Σκιάθου.

Μετά το ατύχημα, φέρεται να έφυγε από το σημείο.

Τραυματίας ο τουρίστας που παρασύρθηκε

Ο τραυματίας, τουρίστας που κάνει διακοπές στο νησί, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Σύλληψη και για τους γονείς του ανηλίκου

Παράλληλα, οι Αρχές συνέλαβαν και τους γονείς του ανήλικου, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.