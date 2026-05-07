Σοβαρό τροχαίο ατύχημα όπου υπήρξε εμπλοκή με πατίνι και ΙΧ αυτοκίνητο σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο με έναν τραυματία
Ειδικότερα το τροχαίο ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 10:00 σήμερα το πρωί 7 Μαΐου, στον Ασπρόπυργο, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.
Ο ανήλικος αναβάτης του πατινιού νοσηλεύεται τραυματισμένος και η τροχαία διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση του ανήλικου είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη και οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωση του.