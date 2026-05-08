Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής η μικρή πόλη Ζίντσιχ στη δυτική Γερμανία. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των αρχών, μια απόπειρα ληστείας σε χρηματαποστολή εξελίχθηκε σε σοβαρό περιστατικό ομηρίας εντός υποκαταστήματος της τράπεζας Volksbank.

Το χρονικό της επίθεσης

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 09:00 (τοπική ώρα), όταν ένα όχημα μεταφοράς μετρητών στάθμευσε έξω από την τράπεζα. Τη στιγμή που ένας από τους υπαλλήλους εξήλθε για να εισέλθει στο κτίριο, τουλάχιστον ένας άγνωστος άνδρας τον ακινητοποίησε, υπό την απειλή όπλου.

🚨 Several hostages taken at German bank branch, police say German police said on ​Friday several people, including ‌one cash transport driver, had been taken hostage at a ​savings bank branch ​in the western town of ⁠Sinzig.

Πληροφορίες της γερμανικής εφημερίδας BILD αναφέρουν ότι οι δράστες και ο όμηρος-υπάλληλος της χρηματαποστολής βρίσκονται αυτή τη στιγμή ταμπουρωμένοι μέσα στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας.

Πληροφορίες για «αρκετούς δράστες»

Η αστυνομία επιβεβαίωσε πως η κατάσταση παραμένει «στατική», ωστόσο ο αριθμός των εμπλεκομένων παραμένει θολός.

«Αυτή τη στιγμή εικάζουμε ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες και όμηροι μέσα στην τράπεζα», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, προσθέτοντας πως ένας από τους ομήρους είναι ο οδηγός της χρηματαποστολής.

Σε κλοιό η πόλη – Επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων

Το κέντρο της πόλης έχει αποκλειστεί πλήρως, ενώ στην περιοχή έχουν σπεύσει ειδικές μονάδες της αστυνομίας (SEK). Ελικόπτερα υπερίπτανται της περιοχής, ενώ το όχημα της χρηματαποστολής παραμένει ακινητοποιημένο μπροστά από την είσοδο της τράπεζας.

Οι αρχές καθησυχάζουν τους πολίτες που βρίσκονται εκτός της ζώνης αποκλεισμού, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το ευρύ κοινό, ωστόσο απηύθυναν έκκληση στους χρήστες των social media να μη διαδίδουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ή φήμες για φυγή των δραστών.

«Τακτική σιγή» από τις Αρχές

Όπως μεταδίδει το περιοδικό Spiegel, η αστυνομία τηρεί «τακτική σιγή» και αρνείται να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τον οπλισμό των δραστών ή τις ακριβείς απαιτήσεις τους. Ο λόγος είναι ο φόβος ότι οι δράστες ενδέχεται να παρακολουθούν τη ροή των ειδήσεων μέσα από την τράπεζα, κάτι που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Το Ζίντσιχ βρίσκεται στην κοιλάδα του Αρ, περίπου 20 χιλιόμετρα από τη Βόννη και 30 χιλιόμετρα από το Κόμπλεντς.