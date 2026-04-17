Σπείρα πέντε τουλάχιστον κακοποιών πραγματοποίησε χθες Πέμπτη εντυπωσιακή ληστεία σε τραπεζικό υποκατάστημα, σε κεντρική περιοχή της Νάπολης.

Τα μέλη της σπείρας φορούσαν μάσκες ηθοποιών του Χόλιγουντ και εισήλθαν στην τράπεζα από τρύπα στο πάτωμα, μέσω των αποχετεύσεων. Κράτησαν ομήρους περίπου 25 πελάτες και στο μεταξύ άδειασαν τις θυρίδες ασφαλείας.

Assalto armato in banca nel cuore del Vomero, a Napoli, dove un gruppo di rapinatori, giovedì 16 aprile, ha tenuto in ostaggio circa 25 persone tra clienti e dipendenti per più di due ore, prima di riuscire a fuggire attraverso un passaggio sotterraneo. I banditi sono riusciti a… pic.twitter.com/gWnEux2yL6 — La Stampa (@LaStampa) April 17, 2026

Καραμπινιέροι, αστυνομικοί και πυροσβέστες έφτασαν άμεσα στο σημείο μετά από τηλεφώνημα περαστικού και ξεκίνησε διαπραγμάτευση με τους κακοποιούς. Μετά από λίγο, οι όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι αλλά όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να εισέλθουν στην τράπεζα, οι ληστές είχαν εξαφανιστεί, πάντα μέσω των αποχετεύσεων.

rapina a Napoli, i militari fanno irruzione nella banca ma quando sono entrati non hanno trovato nessuno.. spoiler: i ladri TRAVESTI DA ATTORI erano già fuggiti attraverso un BUCO nel pavimento. dal paese più tragicomico di sempre è tutto a voi la linea. pic.twitter.com/F4aZLEMBZT — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅❄️ (@zabetta97) April 16, 2026



Έξι πελάτες που κρατήθηκαν σε ομηρία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα σοκ και πήραν εξιτήριο μετά από δυο περίπου ώρες.