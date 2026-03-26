Ένοπλη ληστεία συνέβη νωρίς το πρωί της Πέμπτης (26/03) στα ΕΛΤΑ Λουτρακίου, όταν δύο κουκουλοφόροι, με βαρύ οπλισμό, κατάφεραν να αποσπάσουν το ποσό των 32.000 ευρώ και να διαφύγουν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 08:00, την ώρα που υπάλληλοι εταιρείας χρηματαποστολών προχωρούσαν στον ανεφοδιασμό των ΑΤΜ. Οι δράστες φαίνεται πως είχαν παρακολουθήσει τη διαδικασία και επέλεξαν τη συγκεκριμένη στιγμή για να χτυπήσουν.

Ο ένας από τους δύο παρέμεινε στο όχημα διαφυγής, ενώ ο συνεργός του, οπλισμένος με καλάσνικοφ, προσέγγισε πεζός και με την απειλή του όπλου ακινητοποίησε τους υπαλλήλους και άρπαξε τα χρήματα.

Η επιχείρηση των δραστών κράτησε ελάχιστα λεπτά. Αμέσως μετά, επιβιβάστηκαν στο όχημα και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό τους. Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει και τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να χαρτογραφηθεί το δρομολόγιο διαφυγής. Οι δράστες παραμένουν μέχρι στιγμής άφαντοι.