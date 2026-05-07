Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε την Πέμπτη με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στο Βατικανό, σε μια συνάντηση που αναμενόταν να είναι ιδιαίτερα έντονη, μετά τις εκατέρωθεν επανειλημμένες επιθέσεις που αντάλλασσαν για εβδομάδες ο προέδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο ο Ποντίφικας σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Ρούμπιο παρέμεινε στο Βατικανό για δυόμισι ώρες πριν αποχωρήσει με αυτοκινητοπομπή υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Αρχικά συναντήθηκε με τον Λέοντα και στη συνέχεια είχε συνομιλίες με ανώτερους αξιωματούχους του Βατικανού, μεταξύ των οποίων και ο κορυφαίος διπλωμάτης του, ο Ιταλός καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν.

Συζήτησαν «θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος»

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Τόμι Πίγκοτ δήλωσε ότι ο Ρούμπιο και ο Λέων συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή «και θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στο δυτικό ημισφαίριο».

«Η συνάντηση υπογράμμισε τη στενή σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αγίας Έδρας, καθώς και τη κοινή τους δέσμευση για την προώθηση της ειρήνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», ανέφερε.

Σε ανακοίνωση του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επισήμανε ότι στη συνάντηση οι συμμετέχοντες «υπογράμμισαν την ισχυρή σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αγίας Έδρας» και τη «διαρκή σχέση συνεργασίας» μεταξύ τους.

Ξεχωριστή ανακοίνωση για την συνάντηση με Παρολίν

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση σχετικά με τη συνάντηση με τον Παρολίν, ο Πίγκοτ δήλωσε ότι οι δύο διπλωμάτες συζήτησαν «τις συνεχιζόμενες ανθρωπιστικές προσπάθειες στο δυτικό ημισφαίριο και τις προσπάθειες για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή». «Η συζήτηση αντανακλούσε τη διαχρονική συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αγίας Έδρας στην προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η συνάντηση του Ρούμπιο με τον Λέοντα, η πρώτη μεταξύ του πάπα και αξιωματούχου της κυβέρνησης Τραμπ εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, φαίνεται ότι διήρκεσε περισσότερο από το προγραμματισμένο. Ο πάπας έφτασε με 40 λεπτά καθυστέρηση σε επόμενη συνάντησή του με υπαλλήλους του Βατικανού και τους ευχαρίστησε για την υπομονή τους.

Φωτογραφίες του Βατικανού από τη συνάντηση έδειχναν τον Λέοντα και τον Ρούμπιο να ανταλλάσσουν χειραψία πριν καθίσουν μαζί στο επίσημο γραφείο του Πάπα.

Τι είχε προηγηθεί

Ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός Πάπας, προκάλεσε την οργή του Τραμπ αφού εξελίχθηκε σε έντονο επικριτή του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν, καθώς και της σκληρής αντιμεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συνεχίσει τις τελευταίες εβδομάδες μια πρωτοφανή σειρά δημόσιων επιθέσεων εναντίον του Πάπα, προκαλώντας αντιδράσεις από χριστιανούς ηγέτες από όλο το πολιτικό φάσμα.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Πάπας θεωρεί αποδεκτό να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα και δήλωσε ότι ο Λέων «θέτει πολλούς Καθολικούς σε κίνδυνο» με την αντίθεσή του στον πόλεμο.

Ο Λέων δήλωσε σε δημοσιογράφους, μετά την τελευταία επίθεση, ότι μεταδίδει το χριστιανικό μήνυμα της ειρήνης. Ο πάπας απέρριψε επίσης κατηγορηματικά την ιδέα ότι στηρίζει τα πυρηνικά όπλα, τα οποία η Καθολική Εκκλησία θεωρεί ανήθικα.

«Η αποστολή της Εκκλησίας είναι να κηρύττει το Ευαγγέλιο, να κηρύττει την ειρήνη», δήλωσε ο πάπας. «Η Εκκλησία έχει ταχθεί εδώ και χρόνια εναντίον όλων των πυρηνικών όπλων, και σε αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία».

Καθώς ο Ρούμπιο έφτανε στο Βατικανό, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ αποχωρούσε από συνάντηση με τον Λέοντα. Ο ίδιος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας και δημιουργίας ελπίδας στον κόσμο.

«Είναι ακόμη δυνατό ο κόσμος να μη βυθιστεί στο χάος, εάν οι καλοί άνθρωποι, οι άνθρωποι καλής θέλησης, βρουν ο ένας τον άλλον και δράσουν ενωμένοι», δήλωσε ο Τουσκ μιλώντας στα πολωνικά.

«Ειλικρινής» συζήτηση

Ο Λέων, ο οποίος την Παρασκευή συμπληρώνει έναν χρόνο ως επικεφαλής της Εκκλησίας των 1,4 δισεκατομμυρίων πιστών, έχει γίνει τις τελευταίες εβδομάδες πιο ανοιχτός και δυναμικός στις παρεμβάσεις του στη διεθνή σκηνή.

Κατά τη διάρκεια περιοδείας σε τέσσερις αφρικανικές χώρες τον περασμένο μήνα, επέκρινε έντονα την πορεία της παγκόσμιας ηγεσίας και δήλωσε ότι ο κόσμος «καταστρέφεται από μια χούφτα τυράννων», σε σχόλια που αργότερα διευκρίνισε ότι δεν στρέφονταν άμεσα κατά του Τραμπ.

Ο Ρούμπιο είναι καθολικός, όπως και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς. Οι δυο τους είχαν συναντήσει τον Λέοντα πριν από έναν χρόνο, μετά την ενθρόνισή του.

Ο Ρούμπιο δήλωσε σε ενημέρωση στον Λευκό Οίκο προ ημερών ότι αναμενόταν να συζητήσει με τον Λέοντα ζητήματα που αφορούν την Κούβα και τις ανησυχίες για τη θρησκευτική ελευθερία σε όλο τον κόσμο.

Έφτασε στη Ρώμη το πρωί χωρίς να τον συνοδεύουν δημοσιογράφοι στο αεροσκάφος του, κάτι που θεωρείται ασυνήθιστο για υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αγία Έδρα, Μπράιαν Μπερτς, είχε αναφέρει πριν την συνάντηση σε δημοσιογράφους ότι η συζήτηση μεταξύ του Πάπα και του αξιωματούχου της αμερικανικής κυβέρνησης αναμενόταν να είναι «ειλικρινής».

Ο Ρούμπιο αύριο αναμένεται να συναντηθεί με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, η οποία έχει υπερασπιστεί τον Πάπα απέναντι στον Τραμπ. Ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής της έχει επίσης δηλώσει ότι ο πόλεμος στο Ιράν θέτει σε κίνδυνο την αμερικανική ηγεσία.