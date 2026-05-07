Σε μια προσπάθεια να περιορίσει τη ζημιά από τον πρωτοφανή «πόλεμο» δηλώσεων μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ποντίφικα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, φτάνει στην Αγία Έδρα για μια συνάντηση υψηλού ρίσκου.

Με τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Βατικανού να βρίσκονται στο χειρότερο σημείο των τελευταίων δεκαετιών λόγω του πολέμου στο Ιράν και του μεταναστευτικού, ο Ρούμπιο καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις επιθετικές αναρτήσεις του Προέδρου του και την ηθική εξουσία του πρώτου Αμερικανού Πάπα στην ιστορία.

Ο Ρούμπιο θα συναντηθεί σήμερα με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ μετά τις επικρίσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά του πρώτου Αμερικανού Πάπα στην ιστορία των 2.000 ετών της Καθολικής Εκκλησίας, οι οποίες διατυπώθηκαν αφού ο Ποντίφικας εξέφρασε την αντίθεσή του στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν.

«Αδύναμος και τρομερός»

Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ ο Τραμπ έχει εξαπολύσει επιθέσεις όχι μόνο κατά του Πάπα για τις απόψεις του σχετικά με τον πόλεμο, αλλά και κατά των παραδοσιακών Ευρωπαίων συμμάχων των ΗΠΑ.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Λέοντα «αδύναμο στο έγκλημα και τρομερό στην εξωτερική πολιτική», καλώντας τον να «συμμαζευτεί» και να σταματήσει να «ικανοποιεί τη ριζοσπαστική αριστερά».

Ο Λέων απάντησε δηλώνοντας ότι «δεν φοβάται» την κυβέρνηση Τραμπ, επιμένοντας ωστόσο ότι δεν επιθυμεί να αναλωθεί σε προσωπικές αντιπαραθέσεις με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Η ατζέντα της συνάντησης

Πέρα από τη ρητορική αντιπαράθεση, οι δύο πλευρές έχουν ουσιαστικά θέματα να διαχειριστούν αναφέρει το ρεπορτάζ του CNN.

Κούβα: Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει τον οικονομικό αποκλεισμό, ενώ το Βατικανό παραμένει διπλωματικά ενεργό στο νησί, βοηθώντας στην απελευθέρωση κρατουμένων.

Χριστιανικές μειονότητες: Ο Ρούμπιο εξέφρασε την ελπίδα για κοινό έδαφος όσον αφορά τη δίωξη χριστιανών στην Αφρική, περιοχή την οποία επισκέφθηκε πρόσφατα ο Πάπας.

Ανθρωπιστική βοήθεια: Η Αγία Έδρα διαφωνεί κάθετα με τις περικοπές στην ανθρωπιστική βοήθεια (USAID) και τη μεταχείριση των μεταναστών.

Μια Σύγχρονη «Κανόσσα»;

Αν και ο κύριος σκοπός του ταξιδιού παρουσιάζεται ως τυπικός, αναλυτές εκτιμούν ότι πρόκειται για μια απόπειρα «επανεκκίνησης» των σχέσεων και εξιλέωσης προς τους Καθολικούς ψηφοφόρους που θορυβήθηκαν από τη συμπεριφορά του Τραμπ.

Χαρακτηριστικά, ο Φραντσέσκο Σίτσι του Ινστιτούτου Appia παρομοίασε τη συνάντηση με μια σύγχρονη «Κανόσσα» (την ταπεινωτική συγγνώμη του αυτοκράτορα Ερρίκου Δ΄ προς τον Πάπα το 1077), σημειώνοντας ωστόσο ότι το Βατικανό θα είναι εξαιρετικά επιφυλακτικό απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια πολιτικής χειραγώγησης.