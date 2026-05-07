Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία γυναίκα το απόγευμα της Πέμπτης (7/5) από ασανσέρ στην Κηφισιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για ηλικιωμένη γυναίκα με κινητικά προβλήματα.

Στην προσπάθειά της να μπει σε εσωτερικό ανελκυστήρα του σπιτιού της, το καροτσάκι που επέβαινε εγκλωβίστηκε μεταξύ της πόρτας και του θαλάμου. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική και στήθηκε μια δύσκολη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ συνέδραμαν και εθελοντές. Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει την άτυχη γυναίκα.