«Όλοι ευχαριστημένοι». Με αυτή τη φράση απάντησε γαλάζιο στέλεχος στην είδηση ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν θα παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 15 Μάϊου. Ούτε ο ίδιος θα έρθει στην δύσκολη θέση να δώσει το παρών χωρίς να πει όσα θέλει να πει, ούτε το Μέγαρο Μαξίμου να ακούσει, όσα δεν θέλει να ακούσει, αναφέρει ο Βηματοδότης.

Πάντως, η αποστροφή άλλωστε του πρώην πρωθυπουργού χθες στο Μουσείο του οίνου στην Παλλήνη, είναι ενδεικτική των προθέσεων του να λέει τα πράγματα όπως τα πιστεύει.

Όπως σημειώνει ο Βηματοδότης, στην σύντομη ομιλία του επεφύλαξε μια ευθεία βολή στα πεπραγμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι η διαχείριση των κοινοτικών επιδοτήσεων ήταν αδιαφανής και ενίοτε σκανδαλώδης.

Μάλλον δίκιο είχε ο «γαλάζιος» συνομιλητής μου.