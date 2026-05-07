5 το πρωί: Νέες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν – Διπλή δίωξη για τη δολοφονία του 21χρονου – Αγωνία για τον χανταϊό
Οι ΗΠΑ πάγωσαν την «Επιχείρηση Ελευθερία» αφού φαίνεται ότι στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη υπάρχει αχτίδα φωτός - Ανοικτό το ενδεχόμενο για μια προσωρινή διευθέτηση
Παράθυρο συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν
- Πάγωμα της «Επιχείρησης Ελευθερία»: Το αιφνίδιο «φρένο» στην επιχείρηση που είχαν ανακοινώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες στα Στενά του Ορμούζ δείχνει ότι η στρατιωτική επιλογή μπαίνει προσωρινά στο περιθώριο. Αντίθετα, αφήνει χώρο για τη συνέχιση των επαφών με το Ιράν, ακόμη κι αν αυτές γίνονται μέσω τρίτων και σε χαμηλούς τόνους. Το μήνυμα είναι ότι προκρίνεται μια προσωρινή διευθέτηση – έστω και περιορισμένης εμβέλειας – αντί μιας άμεσης συνολικής λύσης.
- Τελεσίγραφο Τραμπ: Ο Ντόναλντ Τραμπ το τελευταίο 24ωρο ανέβασε κατακόρυφα την πίεση προς την Τεχεράνη, θέτοντας ένα σαφές και σκληρό δίλημμα: συμφωνία ή στρατιωτική δράση εντός μιας εβδομάδας. Η ρητορική αυτή λειτουργεί ως διαπραγματευτικό εργαλείο, επιχειρώντας να επιταχύνει την απάντηση του Ιράν και να διαμορφώσει ευνοϊκότερους όρους για τις ΗΠΑ. Καθώς όπως ανέφερε λίγο μετά το τελεσίγραφο: «Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία».
- Προς μια ενδιάμεση συμφωνία: Παρά τις σκληρές δηλώσεις και από τις δύο πλευρές, ενισχύεται η εκτίμηση ότι υπάρχει πραγματική κινητικότητα προς αποκλιμάκωση. Οι εξελίξεις δείχνουν ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν εξετάζουν μια ενδιάμεση συμφωνία που θα στοχεύει πρωτίστως στον τερματισμό των εχθροπραξιών. Σε αυτό το πλαίσιο, τα πιο σύνθετα ζητήματα – όπως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης – φαίνεται να μετατίθενται για μεταγενέστερο στάδιο διαπραγμάτευσης.
Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21χρονου
- Βαρύ κατηγορητήριο: Ο 54χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο για τη δολοφονία του 21χρονου το απόγευμα της Τρίτης στην Αμμουδάρα Ηρακλείου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για διακεκριμένη οπλοφορία, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Κατηγορίες αντιμετωπίζει και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν στο σημείο. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα 11/5.
- Φόβοι για βεντέτα: Η αδελφή του θύματος υποστήριξε ότι η οικογένεια δεχόταν για χρόνια απειλές και πιέσεις, ενώ ανέφερε: «Θα πάρουμε τη δικαιοσύνη στα χέρια μας». Όπως καταγγέλλει, ο 54χρονος είχε επανειλημμένα ενοχλήσει τον 21χρονο, ενώ παρά τις αναφορές στις Αρχές δεν υπήρξε ουσιαστική παρέμβαση. Επικριτική εμφανίστηκε και για την Αστυνομία, λέγοντας ότι περιορίστηκε σε συστάσεις.
- Ποιος φταίει τελικά; Η υπόθεση ανοίγει και ευρύτερη συζήτηση για την κοινωνική ευθύνη γύρω από αντίστοιχα περιστατικά. Από την επιτήρηση ανηλίκων και την κατανάλωση αλκοόλ, μέχρι την ευθύνη της διασκέδασης και τα οδικά «σημεία-καρμανιόλες», τίθενται σοβαρά ερωτήματα για παραλείψεις και κενά πρόληψης. Ο 54χρονος, πατέρας που έχασε το παιδί του, φέρεται να πήρε τον νόμο στα χέρια του, σε μια υπόθεση που αναδεικνύει πολλαπλά επίπεδα ευθυνών και τραγικών αλυσίδων γεγονότων.
Τα 8 κρούσματα χανταϊού και η αρχή της μόλυνσης
- Οι έρευνες για την προέλευση της μόλυνσης: Σύμφωνα με δύο αργεντινούς αξιωματούχους, οι οποίοι ερευνούν την προέλευση του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο που απέπλευσε από τη νότια Αργεντινή, η βασική υπόθεση της κυβέρνησης είναι πως ένα ζευγάρι Ολλανδών μολύνθηκε, κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής παρατήρησης πουλιών στην πόλη Ουσουάια, πριν επιβιβαστεί. Το AP αναφέρει ότι το ζευγάρι επισκέφθηκε έναν χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων κατά τη διάρκεια της εκδρομής, όπου ενδέχεται να εκτέθηκε σε τρωκτικά που έφεραν τον ιό.
- Τι γίνεται με το μολυσμένο κρουαζιερόπλοιο; Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, θα δέσει «εντός τριών ημερών» στο λιμάνι της Γραναδίγια, το οποίο βρίσκεται στο νησί της Τενερίφης στα Κανάρια Νησιά, όπως ανακοίνωσε η ισπανίδα υπουργός Υγείας, Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ, παρά την αντίθεση της περιφερειακής κυβέρνησης του αρχιπελάγους. «Θα τεθεί σε εφαρμογή ένα κοινό σχέδιο υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης για τον επαναπατρισμό όλων των επιβατών, εκτός αν η υγεία τους δεν τους το επιτρέπει. Όλοι οι ξένοι επιβάτες θα επαναπατριστούν», πρόσθεσε η ίδια.
- Οχτώ κρούσματα: Ο ΠΟΥ επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενός όγδοου κρούσματος και ανέφερε ότι το στέλεχος των Άνδεων, το οποίο μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων, είναι υπεύθυνο για τις λοιμώξεις. Ειδικότερα, το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα αφορά έναν Ελβετό πολίτη που αποβιβάστηκε μαζί με τη σύζυγό του πριν γίνει γνωστή η ύπαρξη της έξαρσης και ο οποίος νοσηλεύεται στη Ζυρίχη.
Λουκέτο στη βάση της Ryanair στο «Μακεδονία»
- Φεύγει από τη Θεσσαλονίκη: Η Ryanair ανακοίνωσε το κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» από τον Οκτώβριο, επικαλούμενη την αύξηση των τελών στάθμευσης από τη Fraport Greece. Η εταιρεία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμένης επιστροφής το 2027.
- «Δεν χρειάζεται πανικός»: Οι ξενοδόχοι της Θεσσαλονίκης εκτιμούν ότι το κενό που θα δημιουργηθεί από την αποχώρηση της Ryanair μπορεί να καλυφθεί από άλλες αεροπορικές εταιρείες, όπως έχει συμβεί και σε άλλους ελληνικούς προορισμούς. «Δεν χρειάζεται πανικός, η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη», τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων της πόλης.
- Αντιδράσεις και διαβουλεύσεις: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και τουριστικοί φορείς συγκαλούν συνεχείς συσκέψεις, ενώ βρίσκονται σε επαφές με ΕΟΤ και υπουργείο Τουρισμού για συντονισμό ενεργειών μετά τις εξελίξεις με τη Ryanair.
Παρί - Άρσεναλ στον τελικό του Champions League
- Ξανά στον τελικό: Η Παρί προηγήθηκε με τον Ντεμπελέ στο 3′, η Μπάγερν ισοφάρισε στο 94′, όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν το εισιτήριο για τον τελικό και θα υπερασπιστούν το στέμμα τους κόντρα στην Άρσεναλ στον τελικό της 30ης Μαΐου.
- Μείωσε η Βαλένθια: Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει από το -19 με το οποίο έχανε από τη Βαλένθια, οι Ισπανοί όμως άντεξαν (91-87) και μείωσαν τη σειρά σε 1-2. «Όλα για όλα» στο τέταρτο παιχνίδι και πάλι στο ΟΑΚΑ.
- Ζωντανή η Ζάλγκιρις: Η Ζαλγκίρις κατάφερε να επιστρέψει από το -19 εναντίον της Φενερμπαχτσέ και να παραμείνει «ζωντανή» στα play off της Euroleague. Μετά τις δύο ήττες στην Κωνσταντινούπολη, οι Λιθουανοί επικράτησαν 81-78 στο Κάουνας, μείωσαν τη σειρά των αναμετρήσεων στο 2-1 και θα προσπαθήσουν την Παρασκευή (8/5) να τη φέρουν στα ίσια.
