Η νέα δημοσκόπηση της RealPolls για λογαριασμό του Protagon αποτυπώνει ένα πολιτικό τοπίο σε έντονη αναδιάταξη, μόλις μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στην πρόθεση ψήφου, ενώ το ΠαΣοΚ περνά στην τέταρτη θέση, πίσω από το νέο κόμμα Τσίπρα και εκείνο της Μαρίας Καρυστιανού, επιβεβαιώνοντας την εικόνα έντονου κατακερματισμού στην αντιπολίτευση.

Ανακατατάξεις στην πρόθεση ψήφου

Στο ερώτημα ποιο κόμμα θα ψήφιζαν οι πολίτες αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, η ΝΔ βρίσκεται στο 29,1%, κάτω από τη μέτρηση του Απριλίου (30,6%), ενώ δεύτερο είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 16,1% και τρίτο το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με 13,1%.

Το ΠαΣοΚ-ΚΙΝΑΛ βρίσκεται στην τέταρτη θέση έχοντας χάσει το διψήφιο ποσοστό του, καταγράφοντας 9,4%. Πέμπτο είναι το ΚΚΕ με 7,4% (από 6,3% του Απριλίου), έκτη η Ελληνική Λύση με 5,6% (από 7% τον Απρίλιο), έβδομη η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5% και όγδοη η Φωνή Λογικής με 4,1% (από 3,7%).

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι η κυβερνητική παράταξη παραμένει πρώτη δύναμη ενώ η αντιπολίτευση αναδιατάσσεται, με διαφορετικές δεξαμενές ψηφοφόρων να ανακατανέμονται.

Τσίπρας δεύτερος και Καρυστιανού τρίτη δύναμη

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 27,5%, ενώ δεύτερη δύναμη αναδεικνύεται και πάλι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,1%, με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού να ακολουθεί με 11,4%.

Πτώση 1,8 μονάδας στην πρόθεση ψήφου καταγράφει το ΠΑΣΟΚ, από 10,4% τον Απρίλιο στο 8,6% τώρα, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25 σχεδόν εξανεμίζονται, καθώς η ηγεμονία της αντιπολίτευσης φαίνεται να μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στον Αλέξη Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ από 3,8% στην πρόθεση ψήφου, υποχωρεί στο 1,2% και το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη από το 3,4% πέφτει στο 1,5%.

Μεγάλη χαμένη είναι και η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που υποχωρεί από το 6,1% του Απριλίου στο 3,7%.

Η κοινωνική αποτίμηση της «επιστροφής» Τσίπρα

Σημαντικό εύρημα της έρευνας αφορά την αποτίμηση της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα. Το 61,6% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η επανεμφάνισή του δεν ήταν αναγκαία λόγω αδυναμίας της αντιπολίτευσης, ενώ το 33,6% την κρίνει θετικά.

Η κοινωνική αντίδραση δείχνει ότι το πολιτικό κεφάλαιο του νέου εγχειρήματος παραμένει υπό διαμόρφωση, παρά την υψηλή αρχική εκκίνηση στις μετρήσεις.

Νέα κόμματα και μετακίνηση ψηφοφόρων

Το 58,8% των πολιτών θεωρεί ότι το κόμμα της Καρυστιανού εκφράζει την αγανάκτηση απέναντι στο πολιτικό σύστημα, στοιχείο που αποτυπώνει μια ισχυρή αντισυστημική δυναμική.

Παράλληλα, το 60,6% εκτιμά ότι το ΠΑΣΟΚ θα χάσει σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων του προς το κόμμα Τσίπρα, ενώ το 57,6% θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία ωφελείται από τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης.

Σενάρια δεύτερης Κυριακής και πολιτικές ισορροπίες

Στα σενάρια πιθανής δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα απέναντι σε όλους τους βασικούς αντιπάλους.

Απέναντι στο ΠΑΣΟΚ καταγράφει 33,5% έναντι 27,3%. Στο σενάριο με αντίπαλο τον Τσίπρα, η ΝΔ φτάνει στο 37,0% έναντι 31,9%, ενώ απέναντι στο κόμμα Καρυστιανού η διαφορά περιορίζεται, με 34% έναντι 30,6%.

Τα δεδομένα δείχνουν ένα πολιτικό σύστημα όπου η κυβερνητική παράταξη διατηρεί προβάδισμα, αλλά η αντιπολίτευση αναδιατάσσεται γύρω από νέα κέντρα βάρους.