Σε κλίμα ανείπωτης θλίψης πραγματοποιείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό η εξόδιος ακολουθία της Γωγώς Μαστροκώστα.

Η ατμόσφαιρα φορτίστηκε ακόμη περισσότερο όταν έφτασε στο ναό η σορός. Η μητέρα της λύγισε αντικρίζοντας το λευκό φέρετρο φωνάζοντας «λουλούδι μου, αστέρι μου σε φέρανε».

Στην εκκλησία βρίσκονται ήδη ο Τραϊανός Δέλλας, η κόρη της Βικτώρια και τα αδέρφια της, ενώ πολλοί είναι και οι φίλοι που έχουν πάει να την αποχαιρετίσουν, ανάμεσα σε αυτούς ο στενός της φίλος Χάρης Σιανίδης.

Η εξόδιος ακολουθία θα ξεκινήσει στις 12:00 και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της Γωγώς Μαστροκώστα. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα.

