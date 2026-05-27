Βαρύ πένθος στον χώρο της Πολιτικής Αεροπορίας και των μεταφορών προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), Αντιπτεράρχου ε.α. Γεωργίου Δριτσάκου.

Ο ίδιος διέγραψε μια μακρά και καταξιωμένη πορεία στις Ένοπλες Δυνάμεις, έχοντας εισαχθεί στη Σχολή Ικάρων το 1978 (54η σειρά) και ολοκληρώνοντας την καριέρα του στην Πολεμική Αεροπορία το 2015 με τον βαθμό του Αντιπτεράρχου. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, είχε διατελέσει Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ενώ την 1η Απριλίου 2024 ανέλαβε τα ηνία του νεοσύστατου ΕΟΔΑΣΑΑΜ μετά από απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Οργανισμού εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη, εξαίροντας το υψηλό αίσθημα ευθύνης, την ακεραιότητα και το όραμα που χαρακτήριζαν τον Γεώργιο Δριτσάκο, κάνοντας λόγο για ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Το τελευταίο «αντίο»

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 στις 11:30 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στο Μπουρνάζι.