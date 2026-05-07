Ομάδα για μεγάλα πράγματα απέδειξε ότι είναι η Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς προκρίθηκε για δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό του Champions League και απέδειξε ότι είναι «σιδηρά κυρία» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η Παρί αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 στην Allianz Arena και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό στο γήπεδο που το σήκωσε πέρσι, με το επιβλητικό 5-0 επί της Ίντερ. Η φιλοξενούμενη ομάδα προηγήθηκε στο 3′ με τον Ντεμπελέ και η Μπάγερν πάλεψε και ισοφάρισε στο 94′ με τον Χάρι Κέιν.

Μπορεί το σκορ (1-1) να είναι «φτωχό» όμως έγινε μεγάλο ματς (μπαλάρα!), με πάθος, μονομαχίες και πολλές ευκαιρίες. Η Παρί Σεν Ζερμέν, έχοντας στις αποσκευές της το 5-4 του πρώτου ημιτελικού αγώνα, πήρε και… εκδίκηση για το χαμένο τρόπαιο του 2020, όταν είχε αντιμετωπίσει την Μπάγερν στον πρώτο της τελικό του Champions League και ηττήθηκε 1-0. Από τότε έχουν οι Βαυαροί να πάνε στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Φέτος, η Παρί Σεν Ζερμέν κοντραριστεί για το τρόπαιο του Champions League με την Αρσεναλ στις 30 Μαΐου, στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης. Μια υπόκλιση στην Παρί. Μια υπόκλιση στην αρμάδα του Λουίς Ενρίκε! Μεγάλη ομάδα με ευρωπαϊκή ταυτότητα, με απόδειξη ότι προκρίνεται δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η εξέλιξη του αγώνα

Σε διάταξη 4-2-3-1 παρατάχθηκαν οι γηπεδούχοι, με 4-3-3 κατέβηκαν οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι προηγήθηκαν από τα… αποδυτήρια. Μόλις στο 3ο λεπτό, από γύρισμα του Κβαρατσχέλια, ο αμαρκάριστος Ντεμπελέ έκανε το εν κινήσει πλασέ και άνοιξε το σκορ.

Η βαυαρική ομάδα απείλησε στο 15′, όταν ο Ντίας τροφοδότησε τον Ολίσε, ο οποίος ανακόπηκε την ύστατη ώρα από τον Μέντες. Η επόμενη αξιόλογη στιγμή ήρθε στο 22′ με μία ατομική ενέργεια και ένα σουτ του Ντίας που πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Σαφόνοφ.

Η πιο κλασική φάση της Μπάγερν καταγράφηκε στο 27’ με το σουτ του Ολίσε που δεν απείχε πολλά εκατοστά από το οριζόντιο. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Βιτίνια προσπάθησε να απομακρύνει από την περιοχή, η μπάλα σταμάτησε ενστικτωδώς στο απλωμένο χέρι του Νέβες, αλλά ο Πινέιρο έκρινε ότι δεν υπήρχε πέναλτι, προκαλώντας θύελλα διαμαρτυριών στις τάξεις των πρωταθλητών Γερμανίας.

Η Παρί άγγιξε το 0-2 στο 33′, όταν ο Βιτίνια εκτέλεσε ένα μακρινό φάουλ προς το δεύτερο δοκάρι, ο Νέβες πήρε την κεφαλιά και ο Νόιερ απέκρουσε σε κόρνερ με τα ακροδάχτυλα. Με δύο κλασικές ευκαιρίες του Μουσιάλα στο 44’ συνεχίστηκε το α’ ημίχρονο – συγκεκριμένα στο πρώτο σουτ χρειάστηκε ο Σαφόνοφ, ενώ το δεύτερο πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Τέλος, στο 45+3’, ο Κίμιχ εκτέλεσε φάουλ από τον άξονα, ο αμαρκάριστος Τα πήρε την κεφαλιά και η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Σκόραρε ο Κέιν αλλά ήταν αργά

Η πρώτη καλή στιγμή του β’ μέρους καταγράφηκε στο 56′ και ήταν ένα σουτ του Ντουέ που έβγαλε ο Νόιερ. Ενα λεπτό αργότερα, ο Κβαρατσχέλια τέσταρε ξανά τα αντανακλαστικά του 40χρονου, ο οποίος απέκρουσε σωτήρια με το αριστερό πόδι.

Ενα σουτ του Στάνισιτς στο 62’ αποδείχθηκε πολύ αδύναμο και ο Σαφόνοφ μπλόκαρε άνετα, εν αντιθέσει με εκείνο του Ντουέ στο 64’ που εξουδετέρωσε δύσκολα ο Νόιερ. Λίγο πιο μετά, στο 69’ ο Ντέιβις και στο 70’ ο Ολίσε, υποχρέωσαν τον Σαφόνοφ σε επεμβάσεις, προτού ο Ντουέ σημαδέψει την εξωτερική πλευρά των διχτύων στο 72’.

Ο αεικίνητος Ντουέ άγγιξε ξανά το 0-2 στο 76′, εν προκειμένω με ένα σουτ που πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Νόιερ. Ως το τέλος, οι Κβαρατσχέλια και Μπαρκολά απείλησαν για τους φιλοξενούμενους, προτού ο Κέιν ισοφαρίσει απλώς για την Μπάγερν στο 90+4’.

Μπάγερν (Βενσάν Κομπανί): Νόιερ, Στάνισιτς (67’ Ντέιβις), Ουπαμεκανό (85’ Καρλ), Τα (68’ Κιμ), Λάιμερ, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Μουσιάλα (79’ Τζάκσον), Ολίσε, Ντίας, Κέιν.

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Ζαΐρ-Εμερί, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες (85’ Μαγιουλού), Ρουίθ (76’ Μπεράλντο), Βιτίνια, Νέβες, Κβαρατσχέλια, Ντουέ (76’ Ερναντές), Ντεμπελέ (65’ Μπαρκολά).