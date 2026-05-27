Άγνωστος άνδρας εισήλθε σε κατάστημα με κινητά στα Πατήσια και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη πιθανόν Πακιστανικής καταγωγής και στους δύο μηρούς του.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε γκρι όχημα μάρκας BWM όπου επέβαιναν άλλα τρία άτομα. Αστυνομικές δυνάμεις καταδίωξαν το όχημα, το οποίο στη Λ. Κηφισού στο ύψος της Βικέλα προσέκρουσε σε τρία με τέσσερα οχήματα.

Δύο επιβαίνοντες δεσμεύθηκαν και δύο κατάφεραν να διαφύγουν πεζοί.

Πλησίον του σημείου πρόσκρουσης εντοπίστηκε και έτερος άνδρας ο οποίος προσήχθη και πιθανόν να εμπλέκεται και αυτός στο περιστατικό.

Ο τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.