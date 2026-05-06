Η Ζαλγκίρις κατάφερε να επιστρέψει από το -19 εναντίον της Φενερμπαχτσέ και να παραμείνει «ζωντανή» στα play off της Euroleague. Μετά τις δύο ήττες στην Κωνσταντινούπολη, οι Λιθουανοί επικράτησαν 81-78 στο Κάουνας, μείωσαν τη σειρά των αναμετρήσεων στο 2-1 και θα προσπαθήσουν την Παρασκευή (8/5) να τη φέρουν στα ίσια.

Για τρίτο συνεχόμενο ματς μέσα σε οκτώ ημέρες, η Φενερμπαχτσέ κατάφερε τον απόλυτο αιφνιδιασμό. Ακριβώς όπως και στα δύο πρώτα παιχνίδια στην Κωνσταντινούπολη, έτσι και απόψε στη «Ζαλγκίριο Αρένα» η κάτοχος του τροπαίου στρίμωξε στα… σχοινιά από το ξεκίνημε τους γηπεδούχους, οι οποίοι αναγκάστηκαν από πολύ νωρίς να κυνηγούν το σκορ. Η διαφορά είχε πάρει διαστάσεις από το 14ο λεπτό (16-35) με τη Φενέρ να έχει τον απόλυτο έλεγχο.

Ξανά, όπως τα προηγούμενα ματς, η Ζαλγκίρις άρχισε να καλύπτει με… κόπο και ιδρώτα το χάσμα, το οποίο μειώθηκε ακόμα και στο -3 (41-44 στο 22΄). Με το ματς να μπαίνει στο τελευταίο τετράλεπτο (36΄) οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν 70-70 για πρώτη φορά μετά την έναρξη του παιχνιδιού. Μέχρι τότε δεν είχε περάσει ποτέ μπροστά στο σκορ. Αυτό έγινε στο 38΄ με τον κορυφαίο Τουμπέλις να πετυχαίνει τέσσερις συνεχόμενους πόντους για το 74-72. Η ψυχολογία είχε γυρίσει υπέρ των γηπεδούχων που ήταν ψύχραιμοι στις βολές στο τέλος και επικράτησαν 81-78.

Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε 81-78

Τα δεκάλεπτα: 12-25, 35-42, 57-62, 81-78

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Μασιούλις): Γουϊλιαμς-Γκος 18 (3), Φρανσίσκο 12 (2), Ράιτ 11, Μπραζντέ Τουμπέλις 26 (3), Λο 2, Σλέβα 2, Μπιρούτις, Μπουτκεβίτσιους 3 (1), Ουλανόβας 7

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπάλντουϊν 16 (2), Μέλι 4 (1), Χόρτον-Τάκερ 15, Ντε Κολό 7 (1), Μπιμπέροβιτς 10 (2), Γιαντούνεν 4, Χολ 14 (1), Σίλβα 2, Κόλσον 2, Μπιρτς 5