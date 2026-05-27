Σε νέες έντονα προκλητικές δηλώσεις που κάνουν ξεκάθαρη τη στροφή της Τουρκίας σε μια στρατηγική κλιμάκωσης στη Μεσόγειο, προχώρησε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ από το Αρχηγείο της Συνοριακής Μονάδας Άρδα, στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Ο Γκιουλέρ, στην ομιλία του προς τα μέλη της 9ης Διοίκησης της Συνοριακής Ταξιαρχίας Αδριανούπολης με αφορμή γιορτή Ιντ αλ Άντχα, επανέφερε το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και τόνισε ότι η Τουρκία δε θα δεχθεί τετελεσμένα στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο και την Κύπρο, ενώ υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι «οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στον εξοπλισμό νησιών που θα έπρεπε να έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο. Θα πρέπει να είναι απολύτως σαφές ότι δε θα παραμείνουμε αδιάφοροι σε καμία προσπάθεια που θίγει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ασφάλειά μας και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στις θάλασσές μας».

Turkish Defense Minister Yaşar Güler: Our rights and interests in the Aegean Sea, the Eastern Mediterranean, and Cyprus are based on historical, legal, and legitimate foundations. In this framework, I want to emphasize once again that we do not accept maximalist initiatives… pic.twitter.com/DmWumdKUcZ — Clash Report (@clashreport) May 27, 2026

Έκανε λόγο για «μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες»

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ τόνισε ότι η Άγκυρα δεν αποδέχεται «μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες» που, όπως είπε, αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων και δε συνάδουν με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Edirne’deki Selimiye Camii’nde kıldığı bayram namazı sonrasında 9’uncu Hudut Tugay Komutanlığımıza bağlı olarak Yunanistan sınırında bulunan Arda Hudut Bölüğüne geçti. Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz… pic.twitter.com/GN2e4wy6Xa — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2026

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας ανέφερε συγκεκριμένα: «Θα ήθελα ιδιαίτερα να σας υπενθυμίσω ότι, ως Τουρκία, ενεργούμε με μια κατανόηση που τηρεί το διεθνές δίκαιο, ευνοεί την ειρήνη και τη σταθερότητα και δίνει προτεραιότητα στην επίλυση προβλημάτων μέσω διαλόγου σε όλα τα θέματα που αφορούν την περιοχή μας, ιδίως το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση δε σημαίνει ότι θα συμβιβαστούμε στα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα. Τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο Πέλαγος, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο βασίζονται σε ιστορικά, νομικά και νόμιμα θεμέλια.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι δε δεχόμαστε μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων και που αντιβαίνουν στο πνεύμα των διεθνών συμφωνιών. Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στον εξοπλισμό νησιών που θα έπρεπε να έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο. Πρέπει να είναι πολύ γνωστό ότι δε θα παραμείνουμε αδιάφοροι σε καμία προσπάθεια που θίγει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ασφάλειά μας και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στις θάλασσές μας. Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, με την υψηλή επιχειρησιακή τους ικανότητα, τα σύγχρονα οπλικά συστήματα, την ισχυρή δομή προσωπικού και την εμπειρία στον τομέα, έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή στρέφεται κατά της χώρας μας.

Ομοίως, η στάση μας για την ασφάλεια, την ειρήνη και την προστασία των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων αδελφών μας είναι σαφής. Όπως πάντα, η Τουρκία, ως εγγυήτρια χώρα, θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των συγγενών της και να προστατεύει την ασφάλεια και τα δικαιώματά τους».