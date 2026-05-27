Σε ένα προσχέδιο συμφωνίας, με βάση το οποίο διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις, έχουν καταλήξει οι ΗΠΑ και το Ιράν σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που η κρίση στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία και τις αγορές ενέργειας. Από την πλευρά του πάντως ο Λευκός Οίκος με σχετική ανακοίνωση, σχολίασε τις αποκαλύψεις αυτές υποστηρίζοντας ότι είναι ψευδείς και απολύτως «κατασκευασμένες».

Τι προβλέπει το μνημόνιο

Το προσχέδιο του μνημονίου κατανόησης που έχει στην κατοχή της η ιρανική κρατική τηλεόραση και άλλα ιρανικά μέσα και το παρουσιάζουν ως «ανεπίσημο», προβλέπει την αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από τη «ευρύτερη περιοχή» του Ιράν, καθώς και τη σταδιακή άρση του ναυτικού αποκλεισμού στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη δεσμεύεται ότι εντός ενός μήνα η διέλευση εμπορικών πλοίων θα επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα, ενώ η διαχείριση της ναυσιπλοΐας στο στρατηγικό πέρασμα θα γίνεται σε συνεργασία με το Ομάν.

Παραμένει ωστόσο ασαφές εάν η αμερικανική δέσμευση αφορά συνολικά τις δυνάμεις των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο ή μόνο τις δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί ειδικά γύρω από το Ιράν για την διεξαγωγή του πολέμου μέχρι τώρα.

Ιρανικές πηγές αναφέρουν ακόμη ότι η τελική συμφωνία θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες 60 ημέρες και να τεθεί προς έγκριση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ούτε από την Ουάσιγκτον ούτε από την Τεχεράνη, ενώ η ιρανική πλευρά ζητεί πρόσθετες «εγγυήσεις» και μηχανισμούς ελέγχου.

Κομβικής σημασίας το υπουργικό συμβούλιο

Τα παραπάνω έρχονται την ώρα που η αμερικανική πλευρά προχώρησε πριν από περίπου ένα 24ώρο σε νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν, στοχοθετώντας το λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, αλλά και ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συγκαλέσει έκτακτο υπουργικό συμβούλιο στο Καμπ Ντέιβιντ αργότερα σήμερα, με το ζήτημα του Ιράν και της συμφωνίας να θεωρείται ότι θα κυριαρχήσουν στο τραπέζι.

Σημαντικό είναι επίσης πως οι εξελίξεις αυτές έρχονται καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι 23 πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο με συντονισμό του ιρανικού ναυτικού, ενώ μία ημέρα νωρίτερα είχαν ανακοινώσει τη διέλευση ακόμη 25 πλοίων. Σημειώνεται ότι πριν τον πόλεμο κάθε μέρα περνούσαν από τα Στενά περισσότερα από 130 πλοία, ενώ από το Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας.