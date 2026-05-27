Χειροπέδες σε πρώην παίκτη του ριάλιτι Survivor, πέρασαν οι Αρχές, καθώς κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε έναν 14χρονο Ρομά στο Μενίδι, που μπήκε στο μαγαζί του και έκλεψε μία τσάντα κι ένα κινητό.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει:

«Έγινε μια κλοπή. Καταδίωξα ένα ανήλικο. Έπεσε κάτω, τον έπιασα καιπήρα το κινητό που κλάπηκε. Το παιδί όμως όπως έπεσε, χτύπησε, έκανε ράμματα. Και γι’ αυτό είμαι εγώ εδώ», υποστήριξε ο ίδιος.

«Έχω κατηγορηθεί στο παρελθόν για κλοπή»

Ο πρώην παίκτης του Survivor και ζαχαροπλάστης στο επάγγελμα κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τον 14χρονο και τον έβαλε στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του, με τον ανήλικο να υποστηρίζει πως τον χτύπησε στο κεφάλι χρησιμοποιώντας τα κλειδιά του.

«Ήμουν μαζί με τον αδερφό μου και παίζαμε ποδόσφαιρο από τις 17:00. Στις 21:45 φύγαμε από το γήπεδο και καθώς γυρίζαμε στο σπίτι είδαμε ένα λευκό αυτοκίνητο που μας πλησίασε. Με άρπαξε ο οδηγός και με έβαλε στο πορτ μπαγκάζ. Ο αδερφός μου πρόλαβε και έφυγε. Μέχρι να με βάλει στο πορτ μπαγκάζ, με χτύπησε πολλές φορές με γροθιές στο κεφάλι μου και κρατούσε και ένα κλειδί αυτοκινήτου με το οποίο με χτύπησε πάλι στο κεφάλι. Του είπα ‘‘συγγνώμη, δεν έχω κάνει τίποτα, αφήστε με σας παρακαλώ’’. Αφού πέρασαν 10 λεπτά, εκείνος άνοιξε το πορτ μπαγκάζ και με άφησε και μου είπε να φέρω το κινητό στο μαγαζί. Έχω κατηγορηθεί στο παρελθόν για κλοπή και ληστεία. Το κινητό όμως το είχαν κλέψει άλλα παιδιά και όχι εγώ», λέει ο 14χρονος.

Όπως λέει ο πρώην παίκτης του Survivor δεν ήταν η πρώτη φορά που έπεσε θύμα κλοπής από την ίδια συμμορία νεαρών.

Βίντεο ντοκουμέντο: H στιγμή που οι νεαροί Ρομά μπαίνουν στο ζαχαροπλαστείο