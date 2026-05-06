Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Την απόφαση να τερματίσει τη λειτουργία της βάσης της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης γνωστοποίησε στο προσωπικό της η διοίκηση της Ryanair, επικαλούμενη την αύξηση των τελών στάθμευσης που επέβαλε η διαχειρίστρια εταιρεία Fraport Greece. Ωστόσο, οι ξενοδόχοι της πόλης εμφανίζονται καθησυχαστικοί, εκτιμώντας ότι το όποιο κενό θα καλυφθεί άμεσα από άλλες αεροπορικές εταιρείες, όπως έχει συμβεί και σε άλλους δημοφιλείς προορισμούς της χώρας.

H Ryanair

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, τα στελέχη της low-cost αεροπορικής ενημέρωσαν τους εργαζόμενους ότι η βάση θα κλείσει τον Οκτώβριο, με την ολοκλήρωση της θερινής περιόδου. Έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθεί ποια περιορισμένα δρομολόγια θα διατηρηθούν κατά τη χειμερινή σεζόν.

Από την πλευρά της, η Fraport Greece επισημαίνει ότι δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση από τη Ryanair σχετικά με τις προθέσεις της.

Πηγές της εταιρείας τονίζουν ότι η διαδικασία διαβούλευσης με τις αεροπορικές για τις νέες χρεώσεις βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο διεθνώς.

Πρόσφατα, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας απέρριψε προσφυγή της Ryanair κατά της αύξησης των αερολιμενικών τελών στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου.

Παράλληλα, η Ryanair φαίνεται να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στη Θεσσαλονίκη από τον Μάρτιο του 2027, με περιορισμένη παρουσία – πιθανώς με ένα μόνο αεροσκάφος και λιγότερες πτήσεις.

Αντιδράσεις των ξενοδόχων

Στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης προγραμματίστηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή φορέων της πόλης, με στόχο την ενημέρωση και τον συντονισμό ενεργειών. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Ανδρέας Μανδρίνος, σημείωσε ότι η Ryanair εξυπηρετεί σήμερα 33 προορισμούς, από τους οποίους αναμένεται να διατηρήσει μόλις τρεις.

Όπως ανέφερε, το κενό που θα δημιουργηθεί μπορεί να καλυφθεί, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Υπογράμμισε, ωστόσο, την ανάγκη στήριξης από τον ΕΟΤ μέσω προγραμμάτων ενίσχυσης του πτητικού έργου. «Δεν χρειάζεται πανικός, η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι η Ryanair έχει ακολουθήσει παρόμοια στρατηγική και σε άλλα ελληνικά και ευρωπαϊκά αεροδρόμια, όπως στα Χανιά, την Κω και πρόσφατα στο Βερολίνο, επιλέγοντας να αποχωρεί από βάσεις που θεωρεί λιγότερο αποδοτικές.

Η βάση της Ryanair στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» εξυπηρετείται από τρία αεροσκάφη και απασχολεί περίπου 200 εργαζόμενους

Η «κόκκινη κάρτα» στη Ρόδο

Πρόσφατα, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας απέρριψε προσφυγή της Ryanair κατά της αύξησης των αερολιμενικών τελών στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου. Η αύξηση αφορά το τέλος επιβατών, το οποίο διαμορφώθηκε από 15,50 ευρώ σε 15,95 ευρώ για την περίοδο από 1η Απριλίου 2026 έως 31 Μαρτίου 2027, ενώ τα υπόλοιπα τέλη παρέμειναν αμετάβλητα.

Η Αρχή έκρινε ότι η διαδικασία ήταν νόμιμη και δεν συντρέχουν λόγοι ακύρωσης της απόφασης της Fraport.

Επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Η βάση της Ryanair στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» εξυπηρετείται από τρία αεροσκάφη και απασχολεί περίπου 200 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 160 είναι ιπτάμενο προσωπικό. Σε περίπτωση οριστικού κλεισίματος, το προσωπικό αναμένεται να μεταφερθεί σε άλλες βάσεις της εταιρείας.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, αντέδρασε άμεσα συγκαλώντας σύσκεψη με τη συμμετοχή τοπικών και τουριστικών φορέων. Παράλληλα, επικοινώνησε με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για τον συντονισμό κοινής στρατηγικής.

Χθες πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη του Δήμου, με τη διοίκηση της Ryanair, ενώ στάλθηκαν επιστολές προς τη Fraport Greece και την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη. Σήμερα αναμένεται νέα σύσκεψη των φορέων της πόλης.

Πηγή: ot.gr