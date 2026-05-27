Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες της Αττικής, έφτασαν οι αστυνομικές Αρχές, αποκαλύπτοντας τη δράση ενός οργανωμένου κυκλώματος που κινούνταν στο πλαίσιο του λεγόμενου «εγκληματικού τουρισμού».

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας οδήγησε στην ταυτοποίηση τεσσάρων ατόμων, ανάμεσά τους και του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη φυλακή για αντίστοιχες υποθέσεις.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τρεις αλλοδαποί ηλικίας 40, 33 και 26 ετών, καθώς και μία 23χρονη Ελληνίδα που φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος.

Η δράση τους

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης ταξίδευαν από το εξωτερικό στην Ελλάδα, παρέμεναν για σύντομο χρονικό διάστημα και πραγματοποιούσαν στοχευμένες διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες, αποκομίζοντας τεράστια χρηματικά ποσά από κλοπιμαία μεγάλης αξίας.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι οι δράστες χρησιμοποιούσαν νοικιασμένα αυτοκίνητα, πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, μάσκες και γάντια, ενώ διέμεναν σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης που νοίκιαζαν με στοιχεία τρίτων προσώπων.

Η συμμορία φέρεται να κινούνταν με ιδιαίτερα επαγγελματικό τρόπο. Αρχικά επέλεγαν τους στόχους τους κάνοντας παρακολουθήσεις συνήθως σε βίλες της Αττικής. Στη συνέχεια αφού επιβεβαίωναν ότι οι ένοικοι απουσίαζαν, εισέβαλαν στα πολυτελή σπίτια.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι οι δράστες είχαν εξειδικευμένες γνώσεις διάρρηξης, καθώς κατάφερναν να μπαίνουν στις κατοικίες χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης. Από το εσωτερικό αφαιρούσαν κυρίως πανάκριβα ρολόγια, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή, τα οποία διοχέτευαν σε κλεπταποδόχους.

Μέχρι στιγμής έχει εξιχνιαστεί μία μεγάλη διάρρηξη που έγινε τον Δεκέμβριο του 2025 σε πολυτελή κατοικία στην Αττική. Από την κλοπή αφαιρέθηκαν πολυτελή ρολόγια και αντικείμενα συνολικής αξίας που ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Κατά την έρευνα στο σπίτι της 23χρονης εντοπίστηκαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, διαβατήριο με τα στοιχεία του φερόμενου αρχηγού, έγγραφα αποστολής χρημάτων, αλλά και ακριβά γυναικεία αξεσουάρ και κοσμήματα.

Η δικογραφία έχει ήδη υποβληθεί στην Εισαγγελία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης της οργάνωσης.