Με διεθνές καστ, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την Σαρλότ Γκενσμπούρ και τους Εντγκαρ Ραμίρεζ, Άναμπελ Γουόλις και Λίνα Χίντεϊ, δίπλα στους Αγγελική Παπούλια και Μάκη Παπαδημητρίου, η νέα αγγλόφωνη ταινία που πρόκειται να γυρίσει ο σκηνοθέτης Αργύρης Παπαδημητρόπουλος με τίτλο «Oh, How Fun», θα παρουσιαστεί ως project στη φετινή Αγορά του Φεστιβάλ των Καννών σε εκπροσώπηση της γαλλικής εταιρείας διεθνών πωλήσεων Lucky Number.

Η ταινία, μια σκοτεινή κωμωδία, που αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα το φθινόπωρο στην Αντίπαρο, είναι μια συμπαραγωγή Ελλάδας, Βρετανίας και Καναδά. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας «τίποτα δεν μοιάζει να μπορεί να χαλάσει τις διακοπές των Σκίντμορ, ενός εύπορου ζευγαριού Βρετανών, και των προνομιούχων φίλων τους στην Αντίπαρο.

Στην εντυπωσιακή βίλα τους, οι ηλιόλουστες μέρες ράθυμα διαδέχονται η μια την άλλη. Λουκούλλεια δείπνα σερβίρονται έπειτα από νωχελικά απογεύματα δίπλα στην πισίνα, όσο για τη διασκέδασή τους, μέσα στα χρόνια έχουν καθιερώσει μια δική τους αγαπημένη παράδοση: τις φάρσες! Όσο πιο εντυπωσιακές και περίτεχνες, τόσο το καλύτερο. Μόνο που αυτό το συγκεκριμένο βράδυ, η «μεγάλη φάρσα» τους δεν θα αποτύχει απλά, θα αποτύχει θεαματικά και ανελέητα.»

«Εκεί oπου ο μύθος του ελληνικού καλοκαιριού συναντά την ηθική υποκρισία και η σλαπστικ, καθαρόαιμη κωμωδία την πάλη των τάξεων, το σενάριο των Αργύρη Παπαδημητρόπουλου («Suntan» κ.α.) και Γιώργου Γεωργόπουλου («Tungsten» κ.α.) φέρει περήφανα τον τίτλο του» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο σκηνοθέτης αναφέρει: «Πάντοτε με ενδιέφερε το πως η ανθρώπινη συμπεριφορά μεταλλάσσεται υπό πίεση. Οι χαρακτήρες που αποκαλύπτονται άθελά τους, οι μικρές ρωγμές στο σύστημα. Αυτό που αλλάζει εδώ είναι η κλίμακα του παιχνιδιού, το όριο του χιούμορ, η προθυμία να αναγνωρίσουμε το παράλογο, όχι όμως και η υποχρέωση να το ανεχτούμε. Στον πυρήνα της αυτή είναι μια αληθινά αισιόδοξη ταινία, μια ταινία που σκοπό έχει να διασκεδάσει, ο τίτλος δεν είναι τυχαίος».