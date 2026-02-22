Σε νεαρή γυναίκα ανήκει το πτώμα που εντοπίστηκε να επιπλέει το πρωί της Κυριακής ανοιχτά των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η σορός ταυτοποιήθηκε από τις λιμενικές αρχές και πρόκειται για μία 28χρονη με καταγωγή από το Σουδάν, η οποία ανήκει στους δεκάδες αγνοούμενους μετανάστες από το πολύνεκρο ναυάγιο στα ανοιχτά της Κρήτης.

Το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε περίπου 8 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων από σκάφος που κινούνταν στην περιοχή.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές που περισυνέλλεξαν τη σορό της γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε αρχικά στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Κακουργηματικές οι διώξεις στους δύο διακινητές

Κακουργηματικές είναι οι διώξεις που άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου στους δύο νεαρούς που φέρονται να είναι οι διακινητές του πολύνεκρου ναυαγίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου.

Όπως ήδη έχει γράψει το patris.gr πρόκειται για έναν 25χρονο από το Νότιο Σουδάν και έναν 19χρονο από το Σουδάν που συνελήφθησαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση ναυαγίου και παράνομη είσοδος στη χώρα και λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής πέρασαν το κατώφλι του εισαγγελέα.

Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον ανακριτή όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία για την Τετάρτη.

Πως συνέβη το ναυάγιο

Όλα ξεκίνησαν το βραδινές ώρες του Σαββάτου όταν λέμβος, στην οποία επέβαιναν δεκάδες μετανάστες εκπέμπει SOS στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στο σημείο μετέβησαν τέσσερα παραπλέοντα πλοία και ένα σκάφος της Δύναμης Frontex. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν δυσμενείς με νότιους ανέμους εντάσεως 5 μποφόρ.

Η λέμβος εντοπίστηκε από ένα φορτηγό πλοίο σημαίας Παναμά 15 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων. Κατά τη διαδικασία επιβίβασης των ατόμων στο φορτηγό πλοίο, η λέμβος ανατράπηκε λόγω του υψηλού κυματισμού και της μετακίνησης των επιβαινόντων στην μια πλευρά αυτής, με αποτέλεσμα να βρεθούν στη θάλασσα. Είκοσι άτομα (16 άνδρες και 4 ανήλικοι, 11 Αιγύπτιους και 9 υπήκοοι Σουδάν) διασώθηκαν από το πλήρωμα του φορτηγού πλοίου, ενώ τρεις σοροί ανδρών ανασύρθηκαν από το σκάφος της Δύναμης Frontex. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στου Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ οι 3 σοροί μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικών ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στη θαλάσσια περιοχή 15 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Στο σημείο επιχειρούν μία Φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού, ένα σκάφος της Δύναμης Frontex, ένα μη επανδρωμένο σκάφος της Δύναμης Frontex, καθώς και παραπλέοντα πλοία.