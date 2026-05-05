Ξεκινά σήμερα, Τρίτη, η διήμερη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο, σε μια χρονική συγκυρία έντονης γεωπολιτικής αστάθειας και ραγδαίων εξελίξεων στην περιοχή. Πρώτος σταθμός είναι το Άμπου Ντάμπι, όπου το απόγευμα ο Έλληνας πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σε μια συνάντηση με ιδιαίτερο βάρος για τις διμερείς σχέσεις αλλά και τη συνολική περιφερειακή ισορροπία.

Την Τετάρτη, ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αμμάν της Ιορδανίας, προκειμένου να συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας–Κύπρου–Ιορδανίας, η οποία πραγματοποιείται σε μια περίοδο που η ασφάλεια και η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται στο επίκεντρο των διεθνών συζητήσεων.

Κοινός παρονομαστής των επαφών τόσο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όσο και στην Ιορδανία θα είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο, με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ. Η Αθήνα έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι επιδιώκει ενεργό ρόλο σε διεθνείς πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, αναδεικνύοντας τη σημασία της περιοχής για το παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένων εντάσεων, η επίσκεψη του πρωθυπουργού αποκτά ευρύτερη γεωπολιτική σημασία, καθώς η Ελλάδα επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της ως παράγοντας σταθερότητας και γέφυρα συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.