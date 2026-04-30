Τη συμπόρευσή του με το ΠαΣοΚ ανακοίνωσε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1.

Ο κ. Φαραντούρης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ενώνω τη φωνή μου για διαφάνεια και πολιτική αλλαγή», υιοθετώντας το πολιτικό σύνθημα του προέδρου του ΠαΣοΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. «Σε αυτή την αναγκαιότητα και το προσκλητήριο δεν πρέπει να λείψει κάποιος», πρόσθεσε, τονίζοντας την ανάγκη συλλογικής προσπάθειας για πολιτική αλλαγή.

Παράλληλα, ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι «το ΠαΣοΚ είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική, με κυβερνητικό πρόγραμμα, συγκρότηση, όργανα, δομή και στρατηγικό στόχο στο δρόμο προς την κάλπη».

Ξεκαθάρισε ότι: «Δε θα συμμετάσχω στις επόμενες εκλογές», αφού όπως είπε: «ως φρέσκος ευρωβουλευτής έχω ζητήματα να ολοκληρώσω. Θα συνεχίσω τη θητεία μου. Δεν θα μείνω εσαεί ανεξάρτητος. Σύντομα θα υπάρξουν αποφάσεις».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Χαριλάου Τρικούπη, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ , Νίκος Ανδρουλάκης, θα συναντηθεί σήμερα, Πέμπτη, στις 17:30 στη Βουλή, με τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, σηματοδοτώντας επίσημα τη νέα πολιτική συμμαχία.