Μία «ευρωπαϊκή ΑΟΖ» εισηγούνται με παρέμβασή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο ευρωβουλευτής και καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου Νικόλας Φαραντούρης και ο πρ. Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Γιάννης Βαληνάκης.

Στην ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε ο έλληνας ευρωβουλευτής και Συντονιστής της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Πέμπτη (26/2) στις Βρυξέλλες, μίλησαν επίσης ο Ευρωπαίος Επίτροπος Θαλασσών και Αλιείας Κώστας Καδής, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Φεντεραλιστών (UEF) Ντομενέκ Ντεβέσα και ο ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος της ευρωομάδας των σοσιαλιστών & δημοκρατών και πρ. Υπ. Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης.

Τι σημαίνει «Ευρωπαϊκή ΑΟΖ»

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τα ζητήματα οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών ανήκουν στην αρμοδιότητα των Κρατών Μελών και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο σύμφωνα με τους εισηγητές, η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει μηχανισμούς συντονισμού των Κρατών Μελών σε σχέση με την οριοθέτηση και προστασία των ΑΟΖ τους. Και η Μεσόγειος προσφέρεται για μια τέτοια συνεργασία και συντονισμό.

«Η πρότασή μας είναι ο συντονισμός των μεσογειακών Κρατών της ΕΕ βάσει του Χάρτη της Σεβίλλης του 2009 που θα διαμορφώνει μια “μέση γραμμή” από το Γιβραλτάρ μέχρι την Κύπρο και θα αποτελεί το κοινά προστατευόμενο εξωτερικό όριο ενδιαφέροντος και ευθύνης της ΕΕ», σημείωσε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης.

«Η Ευρώπη της Θάλασσας»

«Χτίζουμε την Ευρώπη της Θαλασσας και ξεκιναμε απ’ τη Μεσογειο» σημείωσε χαρακτηριστικά ο καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Θαλασσών Κ. Καδής τόνισε ότι η Μεσόγειος είναι η περιοχή που μπορεί να συνεργαστούν τα Κράτη Μέλη βάσει του Διεθνούς Δικαίου και της Συμβασης UNCLOS και αναφέρθηκε στις οικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές αλλά και θεσμικές συνεργασίες που μπορούν να αναληφθούν για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων όπως η ρύπανση, η ασφάλεια και άμυνα, η αλιεία, η μετανάστευση, η ενέργεια και οι μεταφορές. Απ’ την πλευρά του ο Γιάννης Μανιάτης τόνισε ότι οφείλουμε να προχωρήσουμε την υπόθεση της ΑΟΖ στη χώρα μας καθώς και τη θωράκιση των δικαιωμάτων μας με την προώθηση και υλοποίηση των μεγάλων πρότζεκτ εθνικού ενδιαφέροντος όπως η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο.

Όπως τόνισαν Γιάννης Βαληνάκης και Νικόλας Φαραντούρης, «η ΕΕ οφείλει να υπερασπίζεται κάθε σημείο των εξωτερικών συνόρων και ορίων της από απειλές από οποιονδήποτε τρίτο. Στη βάση αυτή πρέπει να δημιουργήσουμε την “Ευρώπη της θάλασσας” αξιοποιώντας τις δυνατότητες των υφιστάμενων ευρωπαϊκών συνθηκών».

Οι εισηγητές πρότειναν συγκεκριμένες διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου, όπως το άρθρο 42 παρ. 7 της Συνθήκης για την αμοιβαία συνδρομή, τη διακυβερνητική συνεργασία των Κρατών Μελών στη Μεσόγαιο κατά το πρότυπο της συνθήκης PRÜM και ενδεχομένως τις διατάξεις για την ενισχυμένη συνεργασία (η οποία απαιτεί τουλάχιστον 9 Κράτη Μέλη).

Την εκδήλωση παρακολούθησαν και συμμετείχαν εμπειρογνώμονες από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος στην ΕΕ Πρέσβης Ιωάννης Βράιλας, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ειδικοί ασφάλειας και άμυνας, ο Αρχηγός Στόλου ε.τ. Αντιναύαρχος ε.α. Γιάννης Παυλόπουλος, οι Έλληνες ευρωβουλευτές Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Φρέντη Μπελέρης και Σάκης Αρναούτογλου και εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσμών.

«Ξεκινάμε απ’ τη Μεσόγειο με την Ελλάδα πρωταγωνιστή», σημείωσε ο Νικόλας Φαραντούρης σε δηλώσεις του μετά το πέρας της εκδήλωσης.