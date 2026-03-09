Τους πέντε λόγους, για τους οποίους δεν προβλέπει περαιτέρω κλιμάκωση των διεθνών τιμών στο πετρέλαιο, σταχυολόγησε σε συνέντευξή του ο ευρωβουλευτής και Καθηγητής του Δικαίου της Ενέργειας Νικόλας Φαραντούρης.

Σε τοποθέτησή του προ δεκαημέρου ο κ. Φαραντούρης είχε απορρίψει το εφιαλτικό σενάριο των $150 το βαρέλι και μάλιστα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο όπως σημείωσε «επαληθεύεται μέχρι τώρα παρά τον πανικό της περασμένης Παρασκευής, αφού οι αγορές ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα με διόρθωση κάτω από τα $100».

Σύμφωνα με την ανάλυση του Νικόλα Φαραντούρη, οι 5 λόγοι που ισοσταθμίζουν ενεργειακά την κατάσταση είναι οι εξής:

Η απόφαση του προέδρου Τραμπ να χορηγήσει αναστολή κυρώσεων (waver) για το ρωσικό πετρέλαιο για ένα μήνα. Αυτό θα επιτρέψει κανονικά την παράδοση του αργού πετρελαίου στην Ινδία και τις ασιατικές αγορές. Η αύξηση από την αμερικανική κυβέρνηση της παραγωγής πετρελαίου και αερίου και μάλιστα σχιστολιθικού (shale oil &gas) χωρίς να έχει ακόμη αγγίξει τα στρατηγικά αποθέματα (US reserves). Ο έλεγχος από τις ΗΠΑ των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας από τον Ιανουάριο βάσει νόμου της νέας βενεζουελάνικης κυβέρνησης. Οι εξαγωγές αυτές κατευθύνονται κυρίως στις ΗΠΑ, τα διυλιστήρια των οποίων είναι εξοικειωμένα με την ιδιοσυστασία των υδρογονανθράκων του κόλπου του Μεξικού (Χιούστον, Τέξας κλπ). Άρα: πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα στις ΗΠΑ και από τη Ρωσία στην Ασία. Η απόφαση των χωρών του OPEC, στις οποίες περιλαμβάνονται μεγάλοι πετρελαιοπαραγωγοί όπως η Νιγηρία, να αυξήσουν την παραγωγή. Η δήλωση του Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, με τον οποίο είχε συνάντηση ο Νικόλας Φαραντούρης, ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να στοχεύσουν τις εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή και καθηγητή, οι πέντε αυτές παράμετροι είναι ικανές να αποτρέψουν κλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε αντίθεση με τα εφιαλτικά σενάρια και τις αναλύσεις που κυκλοφορούν. «Σε λίγους μήνες έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ (midterm elections) και ο Τραμπ δεν θα ήθελε επουδενί να πάει στις κάλπες με υψηλές τιμές για τους αμερικανούς», σημείωσε

Τέλος, επεσήμανε ότι οι ραγδαίες αυξήσεις στην αντλία που παρατηρούνται τις τελευταίες μέρες και σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν τα €2 ή οι ανατιμήσεις στο ράφι του σούπερμαρκετ «δεν δικαιολογούνται και είναι προϊόν αισχροκέρδειας, με κάποιους στην εφοδιαστική αλυσίδα να πλουτίζουν σε βάρος των καταναλωτών» και κάλεσε την πολιτεία και τις εποπτικές Αρχές σε εγρήγορση.