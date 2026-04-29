Μόλις ένα 24ωρο μετά την παρέμβαση πέντε «γαλάζιων» βουλευτών οι οποίοι άσκησαν κριτική στην κυβέρνηση, ήρθε μια νέα «φουρτούνα» με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Γιόγιακα και τον Νίκο Ταχιάο να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην Ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ο Βασίλης Γιόγιακας κατήγγειλε, αναπτύσσοντας την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε, πως η Ηγουμενίτσα δεν διαθέτει, όπως όλες οι άλλες πόλεις, περιφερειακό οδικό άξονα, τονίζοντας αιχμηρά πως η συντριπτική πλειονότητα των χρηματοδοτούμενων έργων αφορούν την πρωτεύουσα.

Απαντώντας, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος υποστήριξε πως δεν έχουν βρεθεί τα 300 εκατ. που απαιτούνται για να προχωρήσει το έργο.

«Τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν ακολουθούν τον εκλογικό κύκλο που προφανώς φέρνει μια εντατικοποίηση των τοπικών θεμάτων στο τέλος κάθε τετραετίας. Το έργο συνεχίζει να είναι στα ραντάρ του υπουργείου, στις προτεραιότητες που πρέπει να δούμε, είναι θετικό ότι υπάρχει μελέτη, αλλά να σας δώσω χρονοδιάγραμμα είναι απολύτως αδύνατο! Είμαι ειλικρινής για να μην έχουμε λάθος εντυπώσεις και πουν οι εκλογείς σας πως υποσχεθήκατε κάτι που δεν είστε σε θέση να ανταποκριθείτε» είπε ο υφυπουργός προκαλώντας την οργή του βουλευτή ο οποίος έκανε λόγο ακόμα και για «προσβολή» στους κατοίκους της περιοχής.

«Ειλικρινά με εκπλήσσετε με την τοποθέτηση σας. Εμείς στην Ήπειρο, την Θεσπρωτία δεν είμαστε Ελλάδα. Με εκπλήσσετε και λυπάμαι ειλικρινά. Περίμενα κάτι διαφορετικό σήμερα στην απάντηση σας. Εσείς τα ισοπεδώσατε όλα. Δεν υπάρχει άλλου Ελλάδα. Ειλικρινά με εκπλήσσετε. Η αγωνία κάθε βουλευτή για την περιοχή του είναι ξεχωριστή. Η Ηγουμενίτσα είναι από τις μόνες πόλεις που δεν έχει περιφερειακό. Έχετε έρθει στην Ηγουμενίτσα κύριε Ταχιάο; Την έχετε επισκεφθεί; Ποιες είναι οι προτεραιότητες που βάζετε; Μας ρωτήσατε;», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Γιόγιακας, ρωτώντας επιμόνως τον υφυπουργό εάν έχει επισκεφθεί τη Θεσπρωτία.

«Δεν θα πέσουμε στον λαϊκισμό το να πάμε και να υποσχεθούμε σε κάθε τόπο την κάθε ανάγκη του. Δεν είναι εφικτό», ανταπάντησε ο Νίκος Ταχιάος, λέγοντας μάλιστα πως αναλογικά τα λιγότερα έργα γίνονται στην Αθήνα. «Ποια απάντηση περιμένατε; Δεν ξέρατε ότι οι χρηματοδοτήσεις έχουν όριο; Ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιούμε;», είπε ο κ. Ταχιάος με τον βουλευτή να σχολιάζει εκτός μικροφώνου «ούτε ερωτήσεις να μην κάνουμε».