Κεφτεδάκια Κυπριακά
Χρόνος προετοιμασίας: 10΄ (+1 ώρα αναμονή)
Χρόνος ψησίματος: 25΄
Βαθμός δυσκολίας: *
Υλικά για 6 άτομα
- 250 γρ. κιμά μοσχαρίσιο
- 250 γρ. κιμά χοιρινό
- 1 πατάτα μεγάλη, τριμμένη
- 1 αβγό
- 100 γρ. φρυγανιά, τριμμένη
- 1 μέτριο κρεμμύδι, τριμμένο
- ½ ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο
- ½ ματσάκι φρέσκο δυόσμο, ψιλοκομμένο
- Αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση
- Τρίβουμε σε ένα μπολ την πατάτα στη λεπτή πλευρά του τρίφτη και μετά πιέζουμε σε σουρωτήρι να στραγγίξει καλά.
- Σε ένα πιο μεγάλο μπολ ρίχνουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά και ζυμώνουμε καλά μέχρι να ενωθούν καλά.
- Σκεπάζουμε το μείγμα και το αφήνουμε σκεπασμένο για 1 ώρα στο ψυγείο για να δέσουν οι γεύσεις.
- Πλάθουμε τα κεφτεδάκια σε μπουκιές και τα αραδιάζουμε πάνω στο ταψί του φούρνου, αφού το στρώσουμε με χαρτί ψησίματος.
- Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 200 βαθμούς, στον αέρα, για 25 λεπτά περίπου.
Φτερούγες κοτόπουλο με μέλι και μπαχαρικά
Χρόνος προετοιμασίας: 1 ώρα και 5΄
Χρόνος ψησίματος: 30΄
Βαθμός δυσκολίας: *
Υλικά για 6 άτομα
- 24 φτερούγες κοτόπουλου
- ½ φλιτζ. σάλτσα σόγιας
- 1 κ.σ. μέλι
- 1 κ.γ. σκόνη σκόρδου
- 1 κ.σ. πάπρικα γλυκιά
- 1 κ.γ. ξερό κόλιανδρο, τριμμένο
- 1 κ.γ. πάπρικα καυτερή (προεραιτικά)
- 3 κ.σ. ελαιόλαδο
- Σουσάμι για το πασπάλισμα
Εκτέλεση
- Ανακατεύουμε το μέλι, τη σόγια και όλα τα μπαχαρικά σε ένα μεγάλο μπολ. Στη συνέχεια, τα ρίχνουμε πάνω στις φτερούγες κοτόπουλου, ανακατεύουμε να πάει παντού και τις αφήνουμε να μαριναριστούν για τουλάχιστον 1 ώρα.
- Προθερμαίνουμε το φούρνο στον αέρα, στους 180 βαθμούς, και στρώνουμε ένα ταψί με χαρτί ψησίματος. Αραδιάζουμε επάνω τις φτερούγες και ψήνουμε για 15 λεπτά. Τις γύριζουμε από την άλλη πλευρά και συνεχίζουμε το ψήσιμο για ακόμα 15 λεπτά μέχρι να ροδισουν καλά.
Σουβλάκια χοιρινά
Χρόνος προετοιμασίας: 10΄ (+ 3-4 ώρες αναμονή)
Χρόνος ψησίματος: 30-40 λεπτά (στο φούρνο), 7-9 λεπτά (στο τηγάνι)
Βαθμός δυσκολίας: *
Υλικά για 6 άτομα (12 σουβλάκια)
- 1 κιλό χοιρινό λαιμό
- 1 σκελίδα σκόρδο τριμμένη
- ⅓ κ.γ. κύμινο (προαιρετικά)
- 30 ml ξίδι
- 1 κ.σ. ρίγανη ξερή
- Ελαιόλαδο
- Αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση
- Κόβουμε το κρέας σε κυβάκια όχι μεγαλύτερα από 2 εκατοστά ή ζητάμε από τον κρεοπώλη μας να το κάνει.
- Βάζουμε σε ένα μπολ το ελαιόλαδο, το τριμμένο σκόρδο, το ξίδι, το κύμινο, τη ρίγανη, το αλάτι και το πιπέρι. Προσθέτουμε τα κομμάτια του χοιρινού και ανακατεύουμε, ώστε να καλυφθούν όλα από τη μαρινάδα. Σκεπάζουμε και αφήνουμε το μπολ στο ψυγείο ιδανικά για 3-4 ώρες.
- Αφού μαριναριστεί το κρέας, περνάμε τα κομμάτια σε ξυλάκια για σουβλάκια. Υπολογίζουμε να μας βγουν 12 καλαμάκια. Τα αφήνουμε στην άκρη, να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα ψήσουμε.
- Ψήνουμε τα σουβλάκια σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180 βαθμούς, στον αέρα, για 30-40 λεπτά, να ροδίσουν. Εναλλακτικά, μπορούμε να τα ψήσουμε στο σχαροτήγανο ή σε αντικολλητικό τηγάνι, σε δυνατή φωτιά για 7-9 λεπτά συνολικά, κι αφού πρώτα τα αλείψουμε με λίγο ελαιόλαδο.
Μακαρονοσαλάτα
Χρόνος προετοιμασίας: 10΄
Χρόνος βρασίματος: 12΄
Βαθμός δυσκολίας: *
Υλικά για 6 άτομα
- 500 γρ. τριβελάκι ή άλλο κοντό ζυμαρικό
- 220- 250 γρ. τόνο σε κονσέρβα (σε νερό ή λάδι, στραγγισμένο)
- 250 γρ. τοματίνια, κομμένα
- 150 γρ. καλαμπόκι (κονσέρβα ή βρασμένο)
- 1 πιπεριά Φλωρίνης, κομμένη σε κυβάκια
- 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
- μαϊντανό, ψιλοκομμένο
Για το ντρέσινγκ
- 40 ml ελαιόλαδο
- χυμό και ξύσμα από 1 λεμόνι
- 1 κ.γ. μέλι
- 1/2 κ.γ. πάπρικα καπνιστή
- Αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση
- Βράζουμε τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες του πακέτου. Τα σουρώνουμε και τα ξεπλένουμε κάτω από άφθονο νερό για να μην κολλάνε. Στη συνέχεια, τα μεταφέρουμε σε ένα μεγάλο μπολ.
- Στραγγίζουμε καλά τον τόνο και τον μαδάμε με ένα πιρούνι. Τον ρίχνουμε στο μπολ με τα ζυμαρικά και προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά: τοματίνια, καλαμπόκι, πιπεριά, κρεμμυδάκια και μαϊντανό.
- Ανακατεύουμε σε ένα μπολάκι το ελαιόλαδο, το λεμόνι -χυμό και ξύσμα-, το μέλι, την καπνιστή πάπρικα, το αλάτι και το πιπέρι. Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε τη γεύση προσθέτοντας αλάτι ή λεμόνι. Στη συνέχεια, ρίχνουμε το dressing στη μακαρονοσαλάτα και ανακατεύουμε να πάει παντού. Σκεπάζουμε και την αφήνουμε στο ψυγείο να κρυώσει.
- Πριν σερβίρουμε ή πριν τη βάλουμε σε τάπερ για το πικ νικ μας, και αν μας φαίνεται στεγνή, μπορούμε να ρίξουμε λίγο ακόμα ελαιόλαδο και να ανακατέψουμε.
Τυρόπιτα με φύλλο κρούστας
Χρόνος προετοιμασίας: 10΄ (+1 ώρα αναμονή)
Χρόνος ψησίματος: 1 ώρα
Βαθμός δυσκολίας: **
Υλικά για 6 άτομα
- 1 πακέτο φύλλο κρούστας
- 250 γρ. φέτα πικάντικη
- 250 γρ. ανθότυρο
- 150 γρ. γραβιέρα, τριμμένη
- 150 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
- 3 αβγά
- 100 ml φρέσκο γάλα
- 100 ml σόδα ή ανθρακούχο νερό
- 1/3 κ.γ. μοσχοκάρυδο τριμμένο
- Αλάτι, πιπέρι
- Ελαιόλαδο για το άλειμμα του φύλλου
Εκτέλεση
- Ξεκινάμε από τη γέμιση: Ανακατεύουμε σε ένα μεγάλο μπολ το γιαούρτι με τα αβγά μέχρι να ενωθούν σε μια κρέμα. Προσθέτουμε την τριμμένη γραβιέρα, τη φέτα και το ανθότυρο τριμμένα στο χέρι. Αλατοπιπερώνουμε, ρίχνουμε το μοσχοκάρυδο και ανακατεύουμε καλά.
- Λαδώνουμε ένα ταψί και στρώνουμε μέσα τα μισά φύλλα κρούστας, αλείφοντας καθένα με ελαιόλαδο. Αν το ταψί είναι σχετικά μικρό, μπορούμε να τοποθετήσουμε τα φύλλα τσαλακωμένα για πιο τραγανό αποτέλεσμα. Επίσης, μπορούμε να τοποθετήσουμε περισσότερα φύλλα κάτω και να αφήσουμε λιγότερα για να σκεπάσουμε την πίτα.
- Αδειάζουμε στο ταψί τη γέμιση, τη στρώνουμε ομοιόμορφα να έχει παντού το ίδιο πάχος και σκεπάζουμε με τα υπόλοιπα φύλλα, λαδώνοντας πάλι το καθένα πριν βάλουμε το επόμενο. Στη συνέχεια, κόβουμε την πίτα σε κομμάτια με ένα κοφτερό μαχαίρι. Ανακατεύουμε σε ένα μπολ το γάλα με τη σόδα, ρίχνουμε το μείγμα πάνω στην πίτα και την αφήνουμε στο ψυγείο για 1 ώρα να τραβήξει τα υγρά.
- Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 190-200 βαθμούς και βάζουμε τη σχάρα στη μεσαία θέση. Χαμηλώνουμε στους 180 βαθμούς και ψήνουμε την πίτα για 1 ώρα, μέχρι να ροδίσει. Όταν είναι έτοιμη, την αφήνουμε να κρυώσει καλά πριν την κόψουμε και σερβίρουμε.
Μίνι μπριος με καπνιστό σολομό και αρωματικό τυρί κρέμα
Χρόνος προετοιμασίας: 10΄
Βαθμός Δυσκολίας: *
Υλικά για 6 άτομα
- 12 μίνι μπριος
- 150 γρ. καπνιστό σολομό
- 200 γρ. τυρί κρέμα
- χυμός και ξύσμα από 1 λάιμ
- 2 κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
- φύλλα ρόκας
- φρεσκοτιμμένο πιπέρι
Εκτέλεση
- Ανακατεύουμε σε ένα μπολ το τυρί κρέμα με το χυμό και ξύσμα του λάιμ και με τα ψιλοκομμένα κρεμμυδάκια.
- Κόβουμε τα μπριος κατά μήκος στη μέση και αλείφουμε κάθε μισό με 1 κουταλάκι του γλυκού από το αρωματισμένο τυρί. Προσθέτουμε ένα κομμάτι καπνιστό σολομό και πασπαλίζουμε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Σκεπάζουμε με φύλλα ρόκας, κλείνουμε το μπριος και απολαμβάνουμε.
Μίνι χοτ ντογκ
Χρόνος προετοιμασίας: 5΄
Χρόνος ψησίματος: 15΄
Βαθμός δυσκολίας: *
Υλικά για 6 άτομα
- 24 μίνι ψωμάκια για χοτ ντογκ
- 24 λουκάνικα κοκτέιλ
- 2 κ.σ. μουστάρδα πικάντικη
- 2 κ.σ. μέλι
- κέτσαπ, μουστάρδα
- μαϊντανό για το σερβίρισμα
Εκτέλεση
- Ανακατεύουμε σε ένα μπολ την πικάντικη μουστάρδα με το μέλι και ρίχνουμε μέσα τα λουκανικάκια. Ανακατεύουμε να καλυφθούν καλά και στη συνέχεια ψήνουμε στο φούρνο, στους 180 βαθμούς, στον αέρα, για 10 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν ελαφρά.
- Τοποθετούμε ένα λουκανικάκι σε κάθε ψωμί και σερβίρουμε με κέτσαπ και μουστάρδα. Αν θέλουμε, πασπαλίζουμε με λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό.