Πρωτομαγιά στην Αθήνα έχει τη δική της γοητεία. Η πόλη αδειάζει από αυτοκίνητα, το άγχος εξαφανίζεται και οι δρόμοι γεμίζουν από εκείνους που θέλουν να απολαύσουν τον ήλιο, τις κουτσουπιές και τα ανθισμένα παρτέρια. Ακόμη και εκείνοι που πάντα γκρινιάζουν ότι ζούμε σε μια γκρίζα πόλη, βρίσκουν την πράσινη γωνιά που τους ταιριάζει και μπαίνουν στο πνεύμα της μέρας που γιορτάζει η άνοιξη , τα λουλούδια αλλά και το τιμημένο 8ώρο που κερδήθηκε με ένδοξους αγώνες.

Βρείτε το ιδανικό, καρό κουβερτάκι και δείτε με τι θα γεμίσετε το δικό σας καλάθι για να έχετε φέτος την πιο ξεχωριστή, χαλαρή και νόστιμη εμπειρία. Εμείς συγκεντρώσαμε μερικές λαχταριστές συνταγές που συνδυάζουν ευκολία, νοστιμιά και δημιουργική διάθεση: αφράτα κεφτεδάκια, δροσερή μακαρονοσαλάτα, κομψά μίνι μπριός με σολομό, λαχταριστά μίνι χοτ ντογκ, φτερούγες κοτόπουλου με μέλι και μπαχαρικά, ζουμερά χοιρινά σουβλάκια και μια τραγανή τυρόπιτα με φύλλο κρούστας. Όλα σχεδιασμένα για να μεταφέρονται εύκολα και να τρώγονται ακόμα πιο εύκολα, χωρίς μαχαιροπίρουνα και περιττές διαδικασίες.

Γιατί το πικ νικ της Πρωτομαγιάς δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι μια μικρή απόδραση μέσα στην ίδια την πόλη που αν την ζήσουμε με τον τρόπο που πρέπει, ίσως γίνει μια ακόμη καλή συνήθεια για όλα τα Σαββατοκύριακα που δεν έχουμε τη δυνατότητα να απομακρυνθούμε από το κλεινόν άστυ.