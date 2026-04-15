Με την προσθήκη της συναυλίας του Τζον Λέτζεντ στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στις 30 Ιουνίου, ολοκληρώνεται ο φετινός αποχαιρετισμός στο Ηρώδειο, καθώς το εμβληματικό ρωμαϊκό μνημείο κλείνει για το κοινό από τον Ιούλιο λόγω των εργασιών αποκατάστασης που θα πραγματοποιηθούν για την επόμενη τριετία.

«Ένας σύγχρονος μύθος, ένα θρυλικό θέατρο και ένα αδιαφιλονίκητο momentum», πληροφορεί η ανακοίνωση του Φεστιβάλ. «Ο John Legend – ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής του εικοστού πρώτου αιώνα και ένας αισθαντικός ανανεωτής της soul και του R&B– έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μια αποκλειστική εμφάνιση στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Ως συγκυρία, η τελευταία μέρα του Ιουνίου έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση της στην ιστορία: η συναυλία του κορυφαίου καλλιτέχνη θα είναι η τελευταία πολιτιστική εκδήλωση που θα λάβει χώρα πάνω στη φιλόξενη σκηνή του θεάτρου πριν το κλείσιμό του και την έναρξη των εκτεταμένων εργασιών αναστήλωσης».

Η καριέρα του Τζον Λέτζεντ είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή με πολλά βραβεία και διακρίσεις: τις περγαμηνές του συνθέτουν 13 βραβεία Grammy και το βραβείο Όσκαρ πρωτότυπου τραγουδιού το 2014 από κοινού με τον Common για το «Glory» στην ταινία «Selma». Ο Λέτζεντ είναι ο πρώτος Αφροαμερικανός καλλιτέχνης που μπήκε στην εκλεκτή λέσχη EGOT, έχοντας κερδίσει και τα 4 περίοπτα βραβεία (Emmy, Grammy, Oscar και Tony) – τέσσερις πλατινένιους και δύο χρυσούς δίσκους, έξι πλατινένια και πέντε χρυσά singles στα charts των ΗΠΑ, καθώς και δισεκατομμύρια ακροάσεις σε διάφορες πλατφόρμες.

Από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του είναι τα All of Me, Love Me Now, Beauty and the Beast, Minefields και Ordinary People, ανάμεσα σε πολλά άλλα. Έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τους Αριάνα Γκράντε, Κάνιε Γουέστ, Λόριν Χιλ, André 3000 και Χέρμπι Χάνκοκ.

Η εμφάνιση του Τζον Λέτζεντ στο Ηρώδειο αποτελεί τη 15η εκδήλωση του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου τον Ιούνιο και εντάσσεται στο πλαίσιο της περιοδείας An Evening of Songs & Stories, μιας μουσικής αφήγησης όπου κάθε τραγούδι λειτουργεί ως σταθμός ζωής.

Όπως σημειώνει η ανακοίνωση του Φεστιβάλ: «Legenda στα λατινικά σημαίνει να αφηγείσαι εκείνες τις ιστορίες που πρέπει να ακουστούν δυνατά και αυτό ακριβώς κάνει εδώ ο John Legend: μόνος στο πιάνο, απογυμνώνει τις συνθέσεις του από τις ενορχηστρωτικές τους πανοπλίες και τις μετατρέπει σε μια σινεμασκόπ αναδρομή στο παρελθόν, ξετυλίγοντας ιστορίες, εμπειρίες και συναντήσεις που διαμόρφωσαν την ανεπανάληπτη προσωπική και καλλιτεχνική του πορεία».