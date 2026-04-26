Οι ελπίδες για μια διπλωματική πρόοδο στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν εξασθενούν, καθώς οι προσπάθειες επανεκκίνησης των συνομιλιών βρέθηκαν σε αδιέξοδο και τόσο η Τεχεράνη όσο και η Ουάσινγκτον δεν έδειξαν διάθεση υποχώρησης από τις θέσεις τους.

Παρότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί συνέχισε τις επαφές του με χώρες σε ρόλο μεσολαβητή το Σαββατοκύριακο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψη των απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στο Ισλαμαμπάντ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές του Πακιστάν, που επικαλείται το Reuters, αμερικανικές δυνάμεις απομάκρυναν εξοπλισμό ασφαλείας από την πρωτεύουσα, ένδειξη ότι δεν αναμένεται άμεση επιστροφή αμερικανικής αποστολής για συνομιλίες.

Παρά το γεγονός ότι έχει επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός που έχει αναστείλει τις ευρείας κλίμακας συγκρούσεις δεν έχει υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό ενός πολέμου που έχει προκαλέσει χιλιάδες θύματα, έχει εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου, έχει ενισχύσει τον πληθωρισμό και έχει επιβαρύνει τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Η Τεχεράνη έχει σε μεγάλο βαθμό κλείσει τα Στενά του Ορμούζ ενώ η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Το Ιράν ζητά άρση του ναυτικού αποκλεισμού

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ ότι η χώρα του δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε «επιβεβλημένες διαπραγματεύσεις» υπό απειλές ή αποκλεισμό.

Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει πρώτα να άρουν τα εμπόδια πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε ουσιαστική διαπραγμάτευση.

Παρά ταύτα, ο Αραγτσί χαρακτήρισε «ιδιαίτερα παραγωγική» την επίσκεψή του στο Πακιστάν. Στη συνέχεια μετέβη στο Ομάν όπου είχε συνομιλίες με τον ηγέτη της χώρας, Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ αλ-Σαΐντ.

Στις συνομιλίες τέθηκε το ζήτημα της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ, με τον Ιρανό ΥΠΕΞ να ζητά τη δημιουργία ενός περιφερειακού πλαισίου ασφάλειας χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Αραγτσί επρόκειτο να επιστρέψει στο Πακιστάν αργότερα την Κυριακή, πριν μεταβεί στη Ρωσία.

Τραμπ: «Πολλά, αλλά όχι αρκετά»

Μιλώντας από τη Φλόριντα, πριν αποχωρήσει εσπευσμένα από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ακύρωσε την αποστολή των απεσταλμένων του λόγω του υψηλού κόστους και των μετακινήσεων, κρίνοντας ανεπαρκή την πρόταση της Τεχεράνης.

«Το Ιράν πρόσφερε πολλά, αλλά όχι αρκετά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προηγούμενος γύρος συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ με επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και από ιρανικής πλευράς τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγέρ Καλιμπάφ ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία.

Μετά την ακύρωση των συνομιλιών, δύο στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη C-17 της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας αποχώρησαν από το Πακιστάν μεταφέροντας προσωπικό ασφαλείας και εξοπλισμό.

Τραμπ: «Χάος στην ηγεσία του Ιράν»

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι επικρατεί «έντονη εσωτερική σύγκρουση και σύγχυση» στην ιρανική ηγεσία.

«Κανείς δεν ξέρει ποιος έχει τον έλεγχο, ούτε οι ίδιοι. Εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, εκείνοι κανένα», έγραψε, προσθέτοντας ότι αν το Ιράν θέλει συνομιλίες «αρκεί να τηλεφωνήσει».

Από την πλευρά του, ο Πεζεσκιάν δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι «δεν υπάρχουν σκληροπυρηνικοί ή μετριοπαθείς» στο Ιράν, τονίζοντας ότι η χώρα παραμένει ενωμένη γύρω από την ανώτατη ηγεσία της.

Κλιμάκωση και αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει σοβαρή αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις σε γειτονικές χώρες του Κόλπου, ενώ οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο έχουν αναζωπυρωθεί.

Την Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέες εντολές εκκένωσης για περιοχές στο νότιο Λίβανο, καλώντας τους κατοίκους επτά πόλεων να απομακρυνθούν πέρα από τη λεγόμενη «ζώνη ασφαλείας», παρά την κατάπαυση του πυρός που δεν έχει καταφέρει να τερματίσει πλήρως τις εχθροπραξίες.