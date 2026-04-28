Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πεντάχρονος βγήκε στο μπαλκόνι 6ου ορόφου στη Βασιλέως Γεωργίου και πετούσε αντικείμενα στους περαστικούς.

Όπως αναφέρει το Thestival, ο ανήλικος πετούσε αρχικά νερό με λάστιχο και μετά συνέχισε με αντικείμενα επί περίπου 45 λεπτά. Το παιδί μικρής ηλικίας, μόλις 5 ετών φέρεται να βρισκόταν μόνος του στο σπίτι και βγήκε στο μπαλκόνι, από όπου άρχισε να ρίχνει αντικείμενα στον δρόμο.

Στο σημείο έφτασε η αστυνομία και κατάφεραν να μπουν στο μπαλκόνι από την ταράτσα, καθώς το διαμέρισμα ήταν στον έκτο όροφο.

