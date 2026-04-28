Το πιο διασκεδαστικό, οικογενειακό ραντεβού της εβδομάδας επιστρέφει! Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», έρχεται απόψε στις 20:50, για να μας θυμίσει πως η οικογενειακή ζωή μπορεί να γίνει η αφορμή για τις πιο σπαρταριστές ιστορίες.

Ο Τάσος αναδεικνύεται σε μεγάλο ταλέντο στην υποκριτική. Η Χαρά επιστρατεύει την επιβλητική γιαγιά Αντιγόνη γιατί κάποιες σχολικές αδικίες λύνονται μόνο με… δικηγόρο.

Τι θα δούμε απόψε στη σειρά «Έχω παιδιά»

Επεισόδιο 26 – «Περηφάνια» (Τρίτη 28 Απριλίου στις 20:50)

Ο δάσκαλος θεάτρου εξαίρει το ταλέντο του Τάσου στην υποκριτική, προκαλώντας κύματα υπερηφάνειας στη Σάρα και τον Μιχάλη, που βλέπουν πλέον στο πρόσωπο του γιου τους έναν μελλοντικό star.

Παράλληλα, η Χαρά, αποφασισμένη να διορθώσει μια αδικία στο σχολείο, επιστρατεύει τα «μεγάλα μέσα»: τη γιαγιά της και δικηγόρο της οικογένειας. Στην Chenua, η Σάρα προσπαθεί να κερδίσει την προσοχή του Στέφ και της Σόφης, μιλώντας στην Gen Z γλώσσα τους, δηλαδή μέσα από ένα βίντεο.

Γκεστ επεισοδίου: Νίκος Μουτσινάς

Οι συντελεστές της σειράς «Έχω παιδιά»

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

