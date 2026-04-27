Ο Νίκος Μουτσινάς κάνει μια ξεχωριστή γκεστ εμφάνιση στο «Έχω παιδιά», σε έναν ρόλο που υπόσχεται να απογειώσει το αυθόρμητο χιούμορ και την ανατρεπτική γραφή της κωμικής σειράς του MEGA, την Τρίτη 28 Απριλίου στις 20:50.

Στο κυνήγι της ανακάλυψης των κλίσεων των παιδιών τους, ο Μιχάλης (Βασίλης Μαυρογεωργίου) και η Σάρα (Ευγενία Σαμαρά) έρχονται αντιμέτωποι με μια νέα σχολική πρόκληση.

Ο Νίκος Μουτσινάς, στον ρόλο του εκκεντρικού δασκάλου θεάτρου του γιου τους, Τάσου (Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης), διακρίνει στον μικρό ένα σπάνιο υποκριτικό ταλέντο. Με τον δικό του, μοναδικό τρόπο, καθοδηγεί τον Τάσο στα «μυστικά της σκηνής», αφήνοντας τους γονείς του άφωνους να ονειρεύονται για το παιδί τους μια νέα καριέρα στη showbiz που μόλις ξεκινά.

Τι άλλο θα δούμε στο επεισόδιο της Τρίτης στη σειρά «Έχω παιδιά»

Παράλληλα με τα πρώτα βήματα του Τάσου στο θέατρο, η μικρή Χαρά, προκειμένου να αποκαταστήσει μια αδικία στο σχολείο, επιστρατεύει το πιο ισχυρό της όπλο: τη γιαγιά της και δικηγόρο της οικογένειας.

Την ίδια ώρα, η Σάρα μπαίνει σε Gen Z mood στην Chenoua και προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα των γενεών με τον Στεφ και τη Σόφη. Η προσπάθειά της να επικοινωνήσει μέσα από ένα βίντεο στη «γλώσσα» τους θα έχει απρόβλεπτα –και σίγουρα ξεκαρδιστικά– αποτελέσματα.

Η συμμετοχή του Νίκου Μουτσινά έρχεται να προστεθεί στη λίστα των σπαρταριστών γκεστ που δίνουν άλλον αέρα στον κόσμο που έχει χτίσει ο Λάμπρος Φισφής και σκηνοθετεί ο Διονύση Φερεντίνος. Η οικογενειακή σειρά του MEGA συνεχίζει την παράδοση των έκτακτων εμφανίσεων, μετά τα πρόσφατα cameos του Χρήστου Λούλη και της Λένας Παπαληγούρα, αλλά και τις συμμετοχές των Γιώργου Κωνσταντίνου, Παρθένας Χοροζίδου και Φαίης Σκορδά.

Η Σάρα, ο Μιχάλης, ο Τάσος και η Χαρά –η ακαταμάχητη οικογένεια Πολίτη από το Παγκράτι– επιστρέφουν στις οθόνες μας έτοιμοι να μας υπενθυμίσουν ότι το χάος της καθημερινότητας είναι πάντα πιο υποφερτό όταν το αντιμετωπίζεις με χιούμορ.