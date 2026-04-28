Για πέντε διδάγματα που πρέπει να πάρει η Ευρώπη από την Ελλάδα, έκανε λόγο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε δείπνο στην Αθηναϊκή Λέσχη που διοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Πάντειο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του «3rd Maritime Security Conference». Όπως είπε ο υπουργός, πρόκειται για την πορεία της ελληνικής οικονομίας (πρωτογενή πλεονάσματα, αποκλιμάκωση χρέους, μείωση ανεργίας), την ψηφιοποίηση, την ενέργεια, το RRF και τη νοοτροπία.

«Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά διδάγματα που η Ευρώπη μπορεί συνολικά να αντλήσει από όσα έχουν συμβεί, ιδιαίτερα εδώ, ιδιαίτερα στην Ελλάδα», είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός επεσήμανε μεταξύ άλλων:

Δημοσιονομική προσαρμογή και ανάπτυξη: Η Ελλάδα, από παράδειγμα κρίσης, εμφανίζει πλέον ισχυρά πρωτογενή πλεονάσματα και ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους, σε συνδυασμό με υψηλότερη ανάπτυξη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ψηφιακός μετασχηματισμός: Από μία από τις πιο γραφειοκρατικές χώρες, η Ελλάδα παρέχει σήμερα πάνω από 2.200 ψηφιακές υπηρεσίες, με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση του κράτους τα επόμενα χρόνια.

Ενεργειακή στρατηγική: Η μετατροπή της ΔΕΗ σε ισχυρό ενεργειακό παίκτη και η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενισχύουν τη γεωπολιτική θέση της χώρας.

Αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων: Η σύνδεση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις αποτελεί, όπως είπε, πρότυπο αποτελεσματικής πολιτικής.

Αλλαγή νοοτροπίας: Η εμπέδωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η ανάληψη ευθύνης από τη νέα γενιά σηματοδοτούν μια βαθύτερη μεταστροφή της ελληνικής κοινωνίας.

Οι οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

Στη διάρκεια της ομιλίας του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας έκανε εκτενή αναφορά στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις τους στην οικονομία.

Ο υπουργός ανέδειξε την ανάγκη για έναν «διπλό νοητικό χάρτη» στη χάραξη πολιτικής: αφενός την υλοποίηση των «προφανών» μεταρρυθμίσεων που εκκρεμούν και αφετέρου την ικανότητα άμεσης αντίδρασης σε απρόβλεπτες κρίσεις.

Όπως σημείωσε, οι κυβερνήσεις καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα εκκρεμότητες του παρελθόντος και διαδοχικές κρίσεις – από πανδημίες έως πολέμους – σε ένα περιβάλλον που θυμίζει, όπως είπε χαρακτηριστικά, «σενάριο επιστημονικής φαντασίας».

Επεσήμανε ότι «είναι πλέον εμφανής η επιστροφή της γεωοικονομίας και της γεωπολιτικής στην πολιτική εξίσωση και στη “σκακιέρα”. Και όλα αυτά μαζί έχουν αλλάξει πλήρως το μείγμα πολιτικών που πρέπει να διαχειριστούμε και να εφαρμόσουμε» και επανέλαβε την προειδοποίηση του επικεφαλής του Διεθνούης Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, ότι αυτή η κρίση έχει τη δυνατότητα, εάν τα Στενά δεν ανοίξουν αρκετά γρήγορα, να είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία.

«Φυσικά, η δουλειά μας διεθνώς είναι να μην επιτρέψουμε να συμβεί αυτό», τόνισε, και εξήγησε: «Από τη μία πλευρά, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην Ευρώπη ανταποκρίνονται με τα καλύτερα διαθέσιμα εργαλεία πολιτικής. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο μέτρων για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων: μέτρα προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα. Γιατί έχουμε και τα μαθήματα του 2022. Ξέρουμε τι λειτούργησε και τι όχι. Και ξέρουμε ότι η δημοσιονομική πολιτική δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τη νομισματική». Ωστόσο, πρόσθεσε πως « αντίκτυπος του κλεισίματος των Στενών είναι τεράστιος. Δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αλλά και άλλα προϊόντα: το ένα τρίτο των λιπασμάτων, το ήλιο, τα πετροχημικά προϊόντα», με τον αντίκτυπο να είναι ήδη ορατός στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.

Η επίλυση, σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, είναι συνάρτηση τριών πραγμάτων: η διάρκεια της κρίσης, πόσο γρήγορα θα ανοίξουν τα Στενά, το βάθος της επίπτωσης -80 ενεργειακές υποδομές επλήγησαν, 30 σοβαρά- καθώς και η κατάσταση που θα επικρατήσει μετά το άνοιγμα των Στενών.

Πηγή: OT.GR