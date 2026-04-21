Την εκτίμηση ότι το πρωτογενές πλεόνασμα που θα ανακοινωθεί αύριο Τετάρτη 22 Απριλίου θα είναι πάνω από τον στόχο, γεγονός που θα δημιουργήσει – στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο η κυβέρνηση σκοπεύει να κατευθύνει προς τους πολίτες με στοχευμένο τρόπο, εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στη συνάντηση με τους Αρχηγούς των Διπλωματικών Αποστολών της ΕΕ στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης για την πορεία της ελληνικής οικονομίας

Η προσέγγιση αυτή όπως είπε αντανακλά και την πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, η οποία «είναι ξεκάθαρα αναπτυξιακή».

«Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κινείται περίπου στο διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Προσπαθούμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος μετά από μια υπαρξιακή κρίση την προηγούμενη δεκαετία, κατά την οποία χάθηκε περίπου το 25% του ΑΕΠ. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουμε επιτύχει βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης», είπε.

Σε ό,τι αφορά στις προβλέψεις για την οικονομία, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναμένει και στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες, αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων για την ανάπτυξη το 2026, καθώς και ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τον πληθωρισμό.

«Αυτό αποτελεί συνέπεια της κρίσης που έχουμε μπροστά μας, ιδίως σε ό,τι αφορά τα Στενά του Ορμούζ και τη συνολική κρίση στη Μέση Ανατολή», προσέθεσε.

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, το βάθος της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ θα εξαρτηθεί από τρεις βασικούς παράγοντες: τη διάρκεια, το επίπεδο των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής και θα καθεστώς υπό το οποίο θα βρίσκονται τα Στενά του Ορμούζ μετά το τέλος της κρίσης.

«Οι τρεις αυτοί παράγοντες, συνολικά, καθορίζουν το εύρος των πιθανών εκβάσεων της τρέχουσας κρίσης στη Μέση Ανατολή.Θα πρόσθετα ότι πρέπει να έχουμε πλήρη επίγνωση ότι οι πολιτικές που λαμβάνονται σε περιόδους κρίσης τείνουν να έχουν διάρκεια στον χρόνο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του διευκρίνισε ότι «σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συζητούμε, προφανώς, τις πολιτικές που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν με τον βέλτιστο τρόπο στις ανησυχίες πολιτών και επιχειρήσεων. Το πλαίσιο πολιτικής που έχει διαμορφωθεί δίνει έμφαση σε μέτρα προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα».

Σημείωσε ωστόσο, ότι η εξέλιξη των παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση το επόμενο διάστημα.

Μία πραγματικά ενιαία αγορά

Επισήμανε, δε, ότι η δημοσιονομική και η νομισματική πολιτική πρέπει να κινούνται σε συντονισμό: «Δεν θα πρέπει να λαμβάνονται δημοσιονομικά μέτρα που έρχονται σε αντίθεση με τη νομισματική πολιτική που ασκεί ανεξάρτητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ιδανικά, θα πρέπει να αποφύγουμε την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης σε δημοσιονομική κρίση».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στην ομιλία του υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι χρειαζόμαστε μία πραγματικά ενιαία αγορά ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί το μέγεθος και η δυναμική μιας οικονομικής υπερδύναμης με πραγματική επιρροή σε συζητήσεις είτε για πρόκειται για την ενεργειακή κρίση, είτε για τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Τέλος, σημείωσε ότι «πρέπει να ενισχύσουμε το αποτύπωμα του ευρώ διεθνώς. Οι χώρες της Ευρωζώνης αναγνωρίζουν την ανάγκη να ενισχυθεί η διεθνής παρουσία του νομίσματος, και το βασικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι το ψηφιακό ευρώ».

Πηγή: ot.gr