Μήνυμα αισιοδοξίας για την επόμενη μέρα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς έστειλαν ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Ρολάν Λεσκίρ και ο Στέφαν Μπουζνά στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την έναρξη λειτουργίας του νέου τεχνολογικού hub της Euronext στην Αθήνα.

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών και ο CEO του ομίλου Euronext στάθηκαν στις προοπτικές που ανοίγονται για την ελληνική επιχειρηματικότητα, υπογραμμίζοντας παράλληλα το σήμα που εκπέμπεται για την ένταξη της Ελλάδας στον πυρήνα των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών όχι ως παρατηρητής αλλά ως ενεργός κόμβος.

Η Αθήνα ως κόμβος ανάπτυξης στον όμιλο Euronext

Ο κ. Πιερρακάκης έδωσε και τη μεγαλύτερη διάσταση της επένδυσης: «Η επιλογή της Αθήνας δείχνει την αναπτυξιακή δυναμική της Ελλάδας». Σύμφωνα με τον ίδιο, η δημιουργία του hub δεν αφορά μόνο θέσεις εργασίας, αλλά ένα νέο μοντέλο: «Σήμερα αρχίζουμε με ένα hub που συγκεντρώνει τα ταλέντα».

Και προχώρησε ένα βήμα παραπέρα: «Η επένδυση αποτυπώνει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Σήμερα έχουμε απόδειξη μιας νέας εποχής. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο αποδέκτης κεφαλαίων αλλά γίνεται και παραγωγός. Δημιουργούμε επιχειρήσεις πιο μεγάλες πιο ανταγωνιστικές». Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε τον ρόλο της Γαλλίας ως «κινητήριας δύναμης» και συνέδεσε την επένδυση με την ενίσχυση της αγοράς κεφαλαίων και της καινοτομίας.

«Μαζί προς την επιτυχία»

Ο CEO της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, έδωσε τον τόνο με μια ευθεία αναφορά στη συνεργασία με την ελληνική πλευρά: «Ευχαριστώ τους ελληνικούς θεσμούς, τη Βασιλική Λαζαράκου και τον Γιάννη Στουρνάρα. Μαζί θα οδεύσουμε προς την επιτυχία». Στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της παρουσίας όλων των θεσμών, κάνοντας λόγο για μια «ισχυρή πανευρωπαϊκή εταιρεία» που επιλέγει στρατηγικά την Ελλάδα.

Η αναφορά του στο παράδειγμα του Πόρτο δεν ήταν τυχαία: «Ξεκινήσαμε με 60 υπαλλήλους και φτάσαμε τους 500. Σε μερικά χρόνια στην Αθήνα θα εργάζονται περισσότεροι από όσους εργάζονταν στην ΕΧΑΕ».

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη έπαιξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι οι συζητήσεις ξεκίνησαν από τον περασμένο Ιούνιο, όταν ο Έλληνας αξιωματούχος έθεσε το ερώτημα: «γιατί να μην ενοποιήσουμε τις αγορές μας;». Σήμερα, όπως σημείωσε ο κ. Μπουζνά, αυτή η ιδέα παίρνει σάρκα και οστά: «Χαίρομαι για τη σημερινή ημέρα. Θα μας βοηθήσει να χτίσουμε μια νέα στρατηγική».

Η επόμενη μέρα της ΕΧΑΕ στην εποχή Euronext

Από την πλευρά της αγοράς, ο CEO της ΕΧΑΕ, Γιάννος Κοντόπουλος, περιέγραψε τη μετάβαση ως ιστορική: «Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα. Προχωράμε σε μια μεγαλύτερη οικογένεια χρηματιστηρίων. Τα εγκαίνια είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού»». Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις δυσκολίες της προηγούμενης περιόδου: «Η δύσκολη περίοδος επηρέασε την ποιότητα των υπηρεσιών, αλλά το ταλέντο ήταν εδώ». Η νέα φάση, όπως είπε, βασίζεται ακριβώς σε αυτόν τον συνδυασμό: «Μαζί με το ταλέντο βάζουμε την τεχνολογία και την καινοτομία».

«Η Αθήνα γίνεται το hub», σημείωσε ο κ. Κοντόπουλος, με προοπτική αντίκτυπου όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Το πιο κρίσιμο στοιχείο ίσως είναι η αναστροφή του brain drain: «Ταλέντα θα μένουν στην Ελλάδα και θα δουλεύουν σε διεθνές επίπεδο».

Το «αγκάθι» των κανόνων

Για τα όρια και τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας μίλησε ο Ρολάν Λεσκίρ που έδωσε το παρών στην εκδήλωση, θέτοντας ένα ξεκάθαρο ερώτημα: μπορεί η Ευρώπη να ανταγωνιστεί πραγματικά τις ΗΠΑ και την Κίνα; Ωστόσο, έσπευσε να προσθέσει ότι η Ευρώπη διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα: «Έχουμε μια σειρά από νέες καινοτομίες. Τα Νόμπελ τα έχουν πάρει Ευρωπαίοι». Το πρόβλημα, όπως το περιέγραψε, δεν είναι η παραγωγή γνώσης αλλά η αξιοποίησή της: «Ενισχύουμε την έρευνα και όχι τη λύση».

Στον πυρήνα της παρέμβασής του βρέθηκαν δύο διαρθρωτικές αδυναμίες: οι κανονισμοί και η πρόσβαση σε κεφάλαια. «Πρέπει να απλοποιήσουμε τους κανονισμούς», σημείωσε, δείχνοντας προς μια πιο ευέλικτη ευρωπαϊκή αγορά.

Πηγή: OT.GR