Oι σχέσεις δοκιμάζονται συνεχώς, στη… «Γη της ελιάς».

Όχι από όσα λέγονται, αλλά από όσα σκόπιμα αποκρύπτονται. Τα ψέματα πυροδοτούν μεγάλες ανατροπές.

Την ίδια στιγμή, οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με αποφάσεις που δεν αφήνουν περιθώρια επιστροφής, καθώς το παρελθόν επιμένει να διεκδικεί χώρο στο παρόν τους.

Απόψε στις 23:00, έρχεται στο MEGA ακόμη ένα συγκλονιστικό επεισόδιο.

Η περίληψη, αναλυτικά:

Η Αλεξάνδρα ενημερώνει τη Μαρουσώ για το πλαστό σημείωμα κι εκείνη αναλαμβάνει να την αποπροσανατολίσει για να καλύψει τη Χριστιάνα. Η Μαρία δείχνει αποφασισμένη να παντρευτεί τον Ζακ και η Αθηνά προσπαθεί να τη συνετίσει. Ο Τζον μαθαίνει ότι ο Μιχάλης χώρισε τη Χριστιάνα και φεύγει αμέσως για το Σούνιο προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι η Αθηνά είναι μόνη εκεί. Η Ισμήνη παλεύει να φέρει κοντά της τον Κωνσταντίνο, αλλά δεν τα καταφέρνει.

Η Άννα χωρίζει τον Ρούσσο κι εκείνος εξοργίζεται. Η κατάσταση της υγείας της Ασπασίας χειροτερεύει, καθώς παρουσιάζει λοίμωξη του αναπνευστικού, και μεταφέρεται στην εντατική. Η Ισμήνη, απελπισμένη, μπαίνει με το ζόρι στο σπίτι της Αριάδνης για να δει το μωρό. Η Ερωφίλη εμφανίζεται στη Μάνη και διεκδικεί μια θέση στη ζωή του Στάθη.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

