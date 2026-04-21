Μετά το παρατεταμένο κύμα ζέστης, ο καιρός αλλάζει πρόσωπο με τη διέλευση ενός ψυχρού μετώπου που θα επηρεάσει τη χώρα από σήμερα Τρίτη 21/4 το βράδυ.

Η ανατροπή στο σκηνικό του καιρού ξεκινά από τη Βόρεια Ελλάδα, με τη Μακεδονία και τη Θράκη να μπαίνουν πρώτες στο «στόχαστρο» με βροχές,σποραδικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, όπως αναφέρει σε νέα ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να ενταθούν από απόψε το βράδυ, αποκτώντας τοπικά έντονο χαρακτήρα, και θα διατηρηθούν μέχρι και το πρωί της Τετάρτης.

Η ανάρτηση Κολυδά

Πέφτει η θερμοκρασία, έρχονται βροχές

Αν και οι αναφορές σε χιονοπτώσεις στα ορεινά δίνουν την αίσθηση επιστροφής στον χειμώνα, η ουσία της κακοκαιρίας βρίσκεται στις σημαντικές ποσότητες βροχής.

Το επόμενο διήμερο θα είναι υγρό για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη Θεσσαλονίκη να επηρεάζεται σημαντικά αύριο. Η θερμοκρασία στη συμπρωτεύουσα θα σημειώσει αισθητή πτώση, με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνά τους 14-15°C, πριν ξεκινήσει η σταδιακή άνοδος από τις επόμενες ημέρες.

Τι περιμένουμε στην Αθήνα, πότε και πού θα βρέξει

Η Αττική δεν θα μείνει ανεπηρέαστη από το ψυχρό μέτωπο, αν και τα φαινόμενα θα είναι μικρότερης έντασης και διάρκειας σε σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα.

Πότε θα βρέξει: Η πιθανότητα βροχόπτωσης στην Αθήνα εντοπίζεται κυρίως κατά τη διάρκεια της Πέμπτης, με τα σύννεφα να πυκνώνουν και να δίνουν τοπικές βροχές.

Πότε θα πέσει η θερμοκρασία: Η πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή την Πέμπτη, όταν ο υδράργυρος θα δείξει έως 17°C, δημιουργώντας μια προσωρινή αλλά αισθητή μεταβολή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Ο καιρός έως τα μέσα της εβδομάδας

Παρά την πρόσκαιρη αυτή «ψυχρολουσία», η μεταβολή δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια.

Τα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν ότι η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανακάμπτει σύντομα, ωστόσο η προσοχή παραμένει στραμμένη στο επόμενο 48ωρο λόγω των έντονων τοπικών βροχοπτώσεων που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα.