«Πολύ βολική για την κυβέρνηση» χαρακτηρίζει το ΚΚΕ την απόφαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών.«Πέρα από τα ερωτηματικά και την οργή που δικαιολογημένα προκαλεί, αναδεικνύει ότι οι μεθοδεύσεις συγκάλυψης αποτελούν συστατικό στοιχείο του αστικού ”κράτους δικαίου”», δηλώνει το κόμμα του Περισσού.

Επισημαίνεται παράλληλα ότι «όλες οι τελευταίες εξελίξεις και αποκαλύψεις, τόσο το αίτημα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, να ξεκινήσει έρευνα για το αδίκημα της κατασκοπείας, όσο και οι τοποθετήσεις του επικεφαλής της ισραηλινής εταιρείας για συναλλαγές με κρατικές αρχές, επιβάλλουν την ανάγκη να αποκαλυφθούν οι ευθύνες που έχει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, να διερευνηθούν πλήρως και σε βάθος όλες οι υποθέσεις παρακολουθήσεων – συνακροάσεων, αυτονόητα και αυτές σε βάρος του ΚΚΕ, που είχαν γίνει σύστημα από όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις».

Το ΚΚΕ στρέφει τα βέλη του και κατά του Παύλου Μαρινάκη λέγοντας ότι «η δε τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου περί ”αυτονόητου σεβασμού” στις αποφάσεις και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, δεν έχει καμία αξία, από τη στιγμή που, ως γνωστόν, η ηγεσία της δικαιοσύνης διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση». Συνεχίζοντας, γίνεται αιχμηρή αναφορά στη σχετική ανακοίνωση, τόσο στο κυβερνητικό κόμμα όσο και στην αντιπολίτευση, «ενώ ΝΔ, ΠαΣοΚ και ΣΥΡΙΖΑ απέρριψαν την πρόταση του ΚΚΕ, για την κατάργηση της συγκεκριμένης συνταγματικής διάταξης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΚΕ

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η πολύ βολική για την κυβέρνηση απόφαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, να κρατήσει στο αρχείο τη δυσώδη υπόθεση των υποκλοπών, πέρα από τα ερωτηματικά και την οργή που δικαιολογημένα προκαλεί, αναδεικνύει ότι οι μεθοδεύσεις συγκάλυψης αποτελούν συστατικό στοιχείο του αστικού ”κράτους δικαίου”. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις και αποκαλύψεις, τόσο το αίτημα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, να ξεκινήσει έρευνα για το αδίκημα της κατασκοπείας, όσο και οι τοποθετήσεις του επικεφαλής της ισραηλινής εταιρείας, για συναλλαγές με κρατικές αρχές, επιβάλλουν την ανάγκη να αποκαλυφθούν οι ευθύνες που έχει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, να διερευνηθούν πλήρως και σε βάθος όλες οι υποθέσεις παρακολουθήσεων – συνακροάσεων, αυτονόητα και αυτές σε βάρος του ΚΚΕ, που είχαν γίνει σύστημα από όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις.

Πάνω απ’ όλα, αυτό που απαιτείται είναι ο λαός και η νεολαία να βάλουν στο στόχαστρο τον ”μεγάλο ένοχο”, δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο, που με τη βούλα του ”κράτους δικαίου της ΕΕ” έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις, ώστε ”ουδείς να μην εξαιρείται των παρακολουθήσεων”. Η δε τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου περί ”αυτονόητου σεβασμού” στις αποφάσεις και τη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, δεν έχει καμία αξία από τη στιγμή που, ως γνωστόν, η ηγεσία της δικαιοσύνης διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, ενώ ΝΔ, ΠαΣοΚ και ΣΥΡΙΖΑ απέρριψαν την πρόταση του ΚΚΕ για την κατάργηση της συγκεκριμένης συνταγματικής διάταξης.