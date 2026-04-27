Στον απόηχο της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου για τη μηνιαία τακτική ενημέρωση που παρέχει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. «Μήπως έπρεπε να πούμε bonjour» είπε αστειευόμενος ο Κωνσταντίνος Τασούλας με τις δύο πλευρές να υπογραμμίζουν την επιτυχημένη επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρον στην Αθήνα μετά και τις συμφωνίες που υπογράφησαν μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να συγχαρεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το δείπνο που παρείχε προς τιμήν του Γάλλου Προέδρου και της συζύγου του. «Ήταν μια επίσκεψη με ξεχωριστό συμβολισμό, επανεπιβεβαίωσαμε τους σταθερούς δεσμούς των δύο χωρών», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι Αθήνα και Παρίσι έχουν κοινό όραμα για το μέλλον της Ευρώπης.

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει το καλύτερο για να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά»

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι μέσα στο πρόσφατο γεωπολιτικό παγκόσμιο περιβάλλον, «η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει το καλύτερο για να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά, πάντα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών κανόνων». Με ιδιαίτερη έμφαση είπε ότι δεν επιβάλλεται από την Ευρώπη αλλά από την ανάγκη να μειωθεί το χρέος που «κληρονομήσαμε από άλλες γενιές».

Μάλιστα, σε άλλο σημείο επικαλέστηκε την φράση του Ανδρέα Παπανδρέου ότι «ή θα πολεμήσουμε το χρέος ή θα μας καταπιεί», με τον πρωθυπουργό να επισημαίνει στο παρελθόν είχε συμβεί το δεύτερο ωστόσο φάνηκε αισιόδοξος ότι τώρα πια αντιμετωπίζεται.

Οι επιπολαιότητες

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε με θερμά λόγια για τη συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας. «Η στρατηγική μας σχέση αποδεικνύει και η περίφημη ρήτρα συνδρομής», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Τασούλας.

«Χαίρομαι να διαπιστώνω ότι η χώρα μας πρωτοστατεί στην πρωτοβουλία Ευρώπης να σηκώσει κεφάλι να μη σύρεται πίσω από τις εξελίξεις», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Η πολιτική της δημοσιονομικής πειθαρχίας και συμμόρφωσης, δεν μοιράζει άσκοπα και λαϊκίστικα χρήματα αλλά προστατεύει το μέλλον από επιπολαιότητες», είπε με νόημα ο κ. Τασούλας υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας στο παρελθόν «πλήρωσε τέτοιες επιπολαιότητες» ενώ έδωσε εύσημα στον πρωθυπουργό για την εμμονή του αναφορικά με την εμμονή του για δημοσιονομική πειθαρχία καθώς όπως είπε είναι « προφύλαξη για επόμενες γενιές».

Μετά τις δηλώσεις μπροστά τις τηλεοπτικές κάμερες ακολούθησε η κατιδίαν συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο γραφείο του στο Προεδρικό Μέγαρο.