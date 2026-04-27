Η εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον Γιάννη Βαρδακαστάνη ως επόμενο γραμματέα του ΠαΣοΚ έγινε δεκτή με χειροκρότημα από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Μόλις ολοκληρώθηκε όμως η ομιλία του προέδρου του ΠαΣοΚ η αίθουσα άδειασε για να τοποθετηθούν οι κάλπες ενόψει της ψηφοφορίας, που επικύρωσε και τις υπόλοιπες δύο εισηγήσεις του προέδρου του ΠαΣοΚ, αυτής για τη σύνθεση του Πολιτικού Συμβουλίου και εκείνης για τη στελέχωση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ).

Εκείνη την ώρα τα καφέ και τα εστιατόρια της περιοχής του Παγκρατίου γέμισαν από στελέχη του κόμματος που ξεκίνησαν τη ζύμωση για όλες τις εξελίξεις. Πολιτικές και κομματικές. Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τα αποτελέσματα των πρόσφατων δημοσκοπήσεων κυριάρχησαν στις συζητήσεις μεταξύ των συντρόφων. Ενώ πολλοί στάθηκαν και στη φορτισμένη συναισθηματικά ομιλία του προέδρου του κόμματος που είχε προηγηθεί.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να βγει κι αυτός για λίγο έξω από το ξενοδοχείο όπου διεξήχθη η πρώτη Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία. Συνάντησε τυχαία μια παρέα Μυτιληνιών και συζήτησε μαζί τους για τα «απόνερα» της επίσκεψής του στο ακριτικό νησί, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη με αφορμή την κρίση του αφθώδους πυρετού.

Παράλληλα, δύο πολίτες που τον αναγνώρισαν από μακριά έσπευσαν να τον χαιρετήσουν. Εκείνος τους χαμογέλασε και συζήτησε μαζί τους. Η παρέα των Μυτιληνιών που έβλεπε τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ να κουβεντιάζει με δύο αγνώστους στο κέντρο της Αθήνας, ανοίχτηκε αμέσως, με έναν εξ αυτών να σχολιάζει χαρακτηριστικά «αυτό πριν από μερικά χρόνια δεν συνέβαινε».

Η σκηνή αυτή που εξελίσσεται σε δύο επίπεδα, αυτό της ανεπίσημης πολιτικής συζήτησης με στελέχη και πολίτες, αλλά και της αίσθησης πως κάτι είχε αρχίσει να αλλάζει στη Χαριλάου Τρικούπη— αποτύπωσε ανάγλυφα το κλίμα που επικράτησε χθες στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Οι αποφάσεις για την στελέχωση των ψηφοδελτίων είχαν προαποφασιστεί μεταξύ των λοχαγών του ΠαΣοΚ και δεν υπήρξε επιπλέον πρόταση που θα δυναμίτιζε το καλό κλίμα. Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης εξελέγη νέος γραμματέας με 279 ψήφους από τους 317 που ψήφισαν. Ενώ στις πρώτες θέσεις του νέου Πολιτικού Συμβουλίου βρέθηκαν οι Κώστας Τσουκαλάς, Μιλένα Αποστολάκη, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Παύλος Γερουλάνος, Μιχάλης Κατρίνης, Ανδρέας Σπυρόπουλος, Άννα Διαμαντοπούλου και Όλγα Μαρκογιαννάκη. Αποτέλεσμα που αντανάκλασε τη βούληση της πλειοψηφίας να πριμοδοτήσει πρόσωπα στη σταυροδοσία, που το προηγούμενο διάστημα δεν είχαν πορευθεί μαζί στο εσωκομματικό πεδίο.​​​​​

Ο Ντίλαν και ο Ντίλιαν

Νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε δώσει τον τόνο και της επόμενης ημέρας. Αν και ξεκίνησε την ομιλία του σε ώρα ΠαΣοΚ, «αποζημίωσε» το κομματικό κοινό που άκουσε μια τροχιοδεικτική τοποθέτηση με έντονη την προσπάθεια σύνδεση του κόμματος με τις πολιτικές του ρίζες. Από την μία η επίθεση στο «σύστημα Μαξίμου» και τον Κυριάκο Μητσοτάκη έδειξε πως ο αντίπαλος είναι συγκεκριμένος και βρίσκεται στα δεξιά του ΠαΣοΚ.

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως ο πρωθυπουργός «προσποιήθηκε ότι δεν γνωρίζει τον κ. Ντίλιαν, μπερδεύοντας το όνομά του», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε υπογραμμίζοντας πως «η διαφορά είναι ότι τον Μπομπ Ντίλαν τον ακούγαμε όλοι μας, ενώ ο κ. Ντίλιαν ήθελε να μας ακούει όλους. Και άκουγε ειδικά τους Υπουργούς σας, τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφους, κι εσείς δεν κάνατε τίποτα για να υπερασπιστείτε τα εθνικά συμφέροντα της χώρας».

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ τόνισε επίσης πως δεν επιδιώκει την εξουσία με οποιοδήποτε κόστος, ενώ σκιαγράφησε τι σημαίνει πολιτική αλλαγή, σημειώνοντας πως «δεν είναι θέμα προσώπων αλλά θέμα αρχών».

Η συγκίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του έχτιζε το επιχείρημα του που δικαιολογούσε την επιλογή του να είναι ο Γιάννης Βαρδακαστάνης ο επόμενος γραμματέας. Σε αυτό συνέδραμε η επίκληση του στο κοινωνικό κράτος και τον αείμνηστο Γιώργο Γεννημάτα. Χρησιμοποίησε τα λόγια του που τα χαρακτήρισε βαθιά επίκαιρα. «Κοινωνικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες. Κράτος Πρόνοιας σημαίνει τα άτομα με ειδικές ανάγκες να μη βρίσκονται στον παρονομαστή της διανομής του προϊόντος, αλλά στον αριθμητή — ενεργά άτομα μέσα στην κοινωνία. Αυτή τη φιλοσοφία του Γιώργου Γεννηματά, την κάναμε πράξη, της δώσαμε περιεχόμενο» δήλωσε με έμφαση.

Μόλις ανακοίνωσε το όνομα του Γιάννη Βαρδακαστάνη ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανώς συγκινημένος ανέφερε πως «φίλε και σύντροφε Γιάννη, σήμερα το ΠαΣοΚ στο πρόσωπο σου, τιμά κάθε άνθρωπο με αναπηρία. Τιμά κάθε οικογένεια που αγωνίζεται, για την ελπίδα και την αξιοπρέπεια χωρίς πραγματική στήριξη. Σήμερα η επιλογή στο πρόσωπο σου είναι ένα μήνυμα ότι το ΠαΣοΚ θα έχει, ως κυβέρνηση, την προτεραιότητα της ισότιμης πρόσβασης όλων των ατόμων με αναπηρία σε όποιο γεωγραφικό μέρος της χώρας και αν ζουν, στην υγεία, στην παιδεία, στην εργασία, στον πολιτισμό αλλά και στην πολιτική. Γκρεμίζουμε τα εμπόδια και κάνουμε πράξη την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη».

Αργά το βράδυ της Κυριακής ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα των τριών ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠαΣοΚ-

Α. Εκλογή Γραμματέα Κ.Π.Ε.

Ψήφισαν: 317

Γιάννης Βαρδακαστάνης: 279

Λευκά: 30

Άκυρα: 8

Β. Σταυροδοσία Πολιτικού Συμβουλίου – Εκλέγονται:

(Ψήφισαν: 317 / Λευκά: 1)

1. Κώστας Τσουκαλάς 261

2. Μιλένα Αποστολάκη 251

3. Μανώλης Χριστοδουλάκης 230

4. Παύλος Γερουλάνος 228

5. Ανδρέας Σπυρόπουλος 226

6. Μιχάλης Κατρίνης 226

7. Άννα Διαμαντοπούλου 224

8. Όλγα Μαρκογιαννάκη 220

9. Παύλος Χρηστίδης 211

10. Θανάσης Γλαβίνας 201

11. Χάρης Δούκας 192

12. Κώστας Σκανδαλίδης 184

13. Νίκος Μήλης 181

14. Λευτέρης Καρχιμάκης 176

15. Κώστας Παπαδημητρίου 174

16. Μιχάλης Αεράκης 174

17. Μαρία Δαφέρμου 170

18. Μάρα Κουκουδάκη 159

19. Κατερίνα Σολωμού 144

20. Έφη Χαλάτση 131

21. Φίλιππος Σαχινίδης 129

22. Τόνια Αντωνίου 124

23. Μιχάλης Τζελέπης 121

Γ. Σταυροδοσία ΕΔΕΚΑΠ – Εκλέγονται:

(Ψήφισαν: 317, Άκυρα: 1, Λευκά:2)

1. Κόκκιας Σάκης 190

2. Καπώνης Δημοσθένης 184

3. Ζούπη Εύα 159

4. Παπαγιανάκης Κώστας 159

5. Τσούνης Χρήστος 159

6. Μηνοβγιούδης Στέλιος 156

7. Μπίνα Στέλλα 156

8. Πολίτης Θωμάς 150

9. Τσακάλου Δανάη 150

10. Αυξεντίου Κατερίνα 140

11. Τσαρος Περικλής 137

12. Νούσιος Βασίλης 124

13. Κατσίλας Γρηγόρης 123

14. Σιώζου Σεβαστή 120

15. Κονδύλης Χάρης 118