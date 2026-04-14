Με το τέλος της πασχαλινής περιόδου – που η κατάσταση στα ράφια και στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ λίγο–πολύ κινήθηκε ομαλά, παρά τους φόβους που είχαν εκδηλωθεί – η αγορά εισέρχεται στη ζώνη «υψηλού κινδύνου»! Μετά από έξι εβδομάδες πολέμου στη Μέση Ανατολή και την κατάρρευση των τελευταίων ειρηνευτικών συνομιλιών, το διεθνές περιβάλλον ξαναγίνεται ζοφερό.

Η τιμή του πετρελαίου συνεχίζει να ανεβαίνει και η αγορά της ενέργειας συνεχίζει να ασκεί αφόρητες πιέσεις στις επιχειρήσεις. Όπως είναι γνωστό οι προμηθευτικές επιχειρήσεις καταναλωτικών προϊόντων απέφυγαν στην πλειοψηφία τους να προχωρήσουν σε ανατιμήσεις, προκειμένου να συμμετάσχουν χωρίς πρόβλημα στο «πόλεμο των προσφορών» της πασχαλινής αγοράς, επιφυλασσόμενες να «ξαναδούν» την εμπορική τους πολιτική μετά από το Πάσχα. Έχουν ήδη απορροφήσει το υπερβάλλον κόστος που προέκυψε από την αύξηση της ενέργειας – στη λειτουργία των επιχειρήσεων τους, στο μεταφορικό κόστος κλπ.

Τα σούπερ μάρκετ μπροστά στο πολεμικό μέτωπο

Όμως για αρκετές από αυτές η κατάσταση την οποία έχει διαμορφώσει το πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής είναι πιο σύνθετη απ΄ ότι φαίνεται. Έχει ήδη ανασταλεί η εξαγωγική δραστηριότητα στην περιοχή – και μπορεί το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εξαγωγών να είναι τα καύσιμα, ωστόσο για κάθε μία από τις επιχειρήσεις, εκτός των καυσίμων, που εξάγουν εκεί τα έσοδα που έχουν είναι προφανώς σημαντικά.

Έτσι από την μία πλευρά μπορεί να χάνουν εξωτερικές πωλήσεις κι από την άλλη να επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος. Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις η επιλογή των ανατιμήσεων είναι μονόδρομος. Αλλά και χωρίς να έχουν εξαγωγική δραστηριότητα στη Μέση Ανατολή, η απορρόφηση του υπερβάλλοντος κόστους έχει «ταβάνι»! Ως εκ τούτου, λοιπόν, αποτελεί «κοινό μυστικό» στην αγορά ότι η περίοδος που ανοίγεται από σήμερα και για τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, είναι περίοδος ανατιμήσεων. Και τούτο χωρίς να αυξηθεί το μικτό περιθώριο κέρδους – δεδομένου ότι υπάρχει σε εφαρμογή η σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία «τρέχει» το πλαφόν.

Το τέλος των προσφορών

Παράλληλα όπως είναι γνωστό υπάρχει η σχετική ρύθμιση με την οποία αν μία εταιρεία προχωρήσει σε ανατιμήσεις δεν μπορεί να επικοινωνήσει στους καταναλωτές ως «προσφορά» ενδεχόμενη μείωση τιμών. Όμως το υπερβάλλον κόστος στην προκειμένη περίπτωση κι ο μονόδρομος των ανατιμήσεων είναι πιο ισχυρό χαρτί από ένα πρόγραμμα προσφορών για τρεις μήνες. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν πηγές της αγοράς.

Στο μικροσκόπιο το μικτό περιθώριο κέρδους

Από την άλλη πλευρά, όπως έγραψε προ ημερών ο ΟΤ, η ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, έχει ζητήσει από 110 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 57 είναι βιομηχανίες τροφίμων να τους αποστείλουν ανά κωδικό το μικτό περιθώριο περιθώριο κέρδους και πως προκύπτει.

Όμως το deadline ήταν σήμερα. Οι επιχειρήσεις δεν είχαν κατορθώσει να ετοιμάσουν τους σχετικούς φακέλους και είχαν ζητήσει την παράταση της προθεσμίας. Όπως είχαν πει στον ΟΤ πηγές της Αρχής επρόκειτο να δοθεί παράταση μέχρι και την προσεχή Δευτέρα. Και μετά θα αρχίσουν οι έλεγχοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ίδιες πηγές αμφισβητούσαν το μέγεθος της κοστολογικής επιβάρυνσης των προμηθευτικών επιχειρήσεων και θεωρούσαν πως είναι διαχειρίσιμο στο όνομα της προστασίας του καταναλωτικού εισοδήματος. Όλα τα παραπάνω πάντως υποδηλώνουν ότι η αγορά των καταναλωτικών προϊόντων οδηγείται σε κρίσιμη φάση.

