Τρεις ενεργειακοί όμιλοι, η ΔΕΗ, ο ΑΔΜΗΕ και η Τέρνα Ενεργειακή με εφαλτήριο την Ελλάδα προχωρούν μεγάλα επενδυτικά σχέδια στην ηλεκτρική ενέργεια επεκτείνοντας τις δραστηριότητες τους σε Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η ΔΕΗ με μέτοχο το ελληνικό δημόσιο (Υπερταμείο) κατά 35,3%, ο ΑΔΜΗΕ με κύριο μέτοχο κατά 51% το ελληνικό δημόσιο και η Τέρνα Ενεργειακή με μέτοχο τον κολοσσό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Masdar προχωρούν το επόμενο χρονικό διάστημα σε επενδύσεις στα δίκτυα, τις ΑΠΕ, την αποθήκευση ενέργειας και τα data centers εκτός συνόρων.

Ουσιαστικά όπως τόνισε στον ΟΤ στη διάρκεια του Delphi Economic Forum XI ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Ελλάδα εξελίσσεται ουσιαστικά πρωταγωνιστής στην ενέργεια στην περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η ΔΕΗ και η ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ

Η ΔΕΗ στις 23 Απριλίου ανακοίνωσε την απόφαση της να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της κατά 4 δισ. ευρώ αποσκοπώντας στη χρηματοδότηση μέρους του νέου της στρατηγικού σχεδίου ύψους 24 δισ. ευρώ.

Το επενδυτικό πλάνο της ΔΕΗ προβλέπει την επέκταση των δραστηριοτήτων της και πέραν της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η ΔΕΗ εκτός από τα έργα σε ΑΠΕ, δίκτυα, μονάδες φυσικού αερίου και αποθήκευση ενέργειας στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Κροατία και την Ιταλία, στρέφεται με εξαγορές και οργανική ανάπτυξη σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία.

Ο ελληνικός ενεργειακός όμιλος επιδιώκει τον διπλασιασμό βασικών οικονομικών του μεγεθών αξιοποιώντας τις ευκαιρίες για ανάπτυξη στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη. Όπως εξήγησε στους αναλυτές ο Γιώργος Στάσσης, πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ αυτές είναι:

η περιορισμένη προσφορά ενέργειας στην Ανατολική Ευρώπη από Βουλγαρία έως και Πολωνία, ενισχύοντας τις αποδόσεις των επενδύσεων

ο παροπλισμός σημαντικού αριθμού θερμικών μονάδων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 69 GW μέχρι το 2035,ο οποίος δημιουργεί τεράστια ευκαιρία για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα

η έλλειψη διασυνδέσεων της περιοχής με την κεντρική Ευρώπη που θα συνεχίσει να διατηρεί τις τιμές χονδρικής υψηλότερα,

η Ουκρανία, που από χώρα εξαγωγής ενέργειας, έχει μετατραπεί σε χώρα εισαγωγής συμβάλλοντας επίσης στην αύξηση της ζήτησης σημαντικά,

η αύξηση της ζήτησης στην περιοχή, λόγω μεγαλύτερης ανάπτυξης του ΑΕΠ σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη, τις πολιτικές επαναπατρισμού δραστηριοτήτων (onshoring), τον αυξανόμενο εξηλεκτρισμό, τη δημιουργία νέων Data Centers, καθώς και των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Τα σχέδια της ΔΕΗ για Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Η ΑΜΚ της ΔΕΗ που ήδη θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει με σχεδόν 3 δισ. ευρώ από το δημόσιο και το CVC αποσκοπεί ώστε ο Όμιλος να διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ σε 24,3 GW το 2030, από 12,4 GW το 2025, αυξάνοντας σημαντικά τις νέες προσθήκες σε 2,4 GW ανά έτος (από 1,4 GW που ήταν ο προηγούμενος στόχος), επενδύοντας σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.

Στην Ελλάδα, θα προστεθούν 5 GW και η συνολική εγκατεστημένη ισχύς θα αυξηθεί στα 13,3 GW παρά την πλήρη απολιγνιτοποίηση που θα ολοκληρωθεί φέτος και τη διακοπή λειτουργίας του 40% της παραγωγής ενέργειας από πετρέλαιο στα νησιά, λόγω της διασύνδεής τους με την ηπειρωτική χώρα.

Στη Ρουμανία η εγκατεστημένη ισχύς θα τριπλασιαστεί μεταξύ 2025 και 2030 και θα φτάσει τα 5,3 GW, επενδύοντας σε ΑΠΕ, αποθήκευση, νέες μονάδες φυσικού αερίου και peakers.

Στις υπόλοιπες χώρες όπου ο Όμιλος ΔΕΗ απέκτησε πρόσφατα παρουσία, δηλ. Ιταλία, Βουλγαρία και Κροατία, ο Όμιλος θα αυξήσει σημαντικά το επενδυτικό του πλάνο κατασκευάζοντας κυρίως Ανανεώσιμες Πηγές και αποθήκευση, αλλά και μονάδες φυσικού αερίου, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς να αυξηθεί σε 3,5 GW το 2030.

Στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, το νέο Στρατηγικό πλάνο περιλαμβάνει την είσοδο σε νέες χώρες και συγκεκριμένα σε Ουγγαρία, Πολωνία, και Σλοβακία, μέσω τόσο οργανικής ανάπτυξης όσο και εξαγορών, με στόχο 2,2 GW εγκατεστημένη ισχύ έως το 2030 σε ΑΠΕ και αποθήκευση.

Η ΑΜΚ της ΔΕΗ πρόκειται να πραγματοποιηθεί εντός του Μαίου φιλοδοξώντας στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων.

Η επένδυση της ΔΕΗ στα data centers

Στο νέο επιχειρηματικό της σχέδιο, η ΔΕΗ περιλαμβάνει πλέον και την ανάπτυξη ενός Data Center 300 MW στις πρώην λιγνιτικές περιοχές της Κοζάνης, στη Δυτική Μακεδονία. Η εταιρεία βρίσκεται σε εμπιστευτικές εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με κορυφαίους hyperscalers, με την κατασκευή του έργου να αναμένεται να ξεκινήσει το 2026, ενώ το μερίδιο των επενδυτικών δαπανών (CAPEX) για τη ΔΕΗ θα ανέλθει σε 1,2 δισ. ευρώ.

Σε πρώτη φάση, θα κατασκευαστεί ένα Mega Data Center ισχύος 300 MW στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, μια μεγάλη επένδυση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια από την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον hyperscaler. Με συνολική έκταση 50.000 τ.μ., το Mega Data Center δύναται να καλύπτει ανάγκες τεχνολογικών ομίλων για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και υπηρεσίες cloud. Η παροχή της ενέργειας στο Mega Data Center θα γίνεται απευθείας από τις μονάδες παραγωγής (behind-the-meter). Με αυτό τον τρόπο οι ανάγκες του δε θα επιβαρύνουν το εθνικό σύστημα ενέργειας.

Το αρχικό έργο των 300 MW θα έχει τη δυνατότητα επέκτασης σε 1.000 MW (Giga Data Center – ένα έργο μεγάλο σε παγκόσμιο επίπεδο) κατόπιν δέσμευσης από hyperscalers.

Οι πρώην λιγνιτικές περιοχές είναι ιδανικές για την ανάπτυξη Data Center από τον Όμιλο ΔΕΗ, καθώς συγκεντρώνουν σπάνια και στρατηγικά πλεονεκτήματα: από τις άμεσα διαθέσιμες εκτάσεις βιομηχανικής γης χωρίς αδειοδοτικά εμπόδια, έως τις υπάρχουσες ενεργειακές υποδομές και διασυνδέσεις. Και από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία σε μεγάλα έργα, μέχρι τα δίκτυα (φυσικού αερίου, οπτικών ινών κλπ) και τους απαραίτητους για την ψύξη του Data Center υδάτινους πόρους.

Η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις

Ο ΑΔΜΗΕ είναι ακόμη μία ελληνική εταιρεία, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που αποσκοπεί στην επέκταση του σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω επενδυτικών σχεδίων.

Όπως είπε ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης στον ΟΤ στη διάρκεια του Delphi Economic Forum XI προχωρά σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δισ. ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτήσει μέρος του επενδυτικού του σχεδίου ύψους 8 δισ. ευρώ.

Η ΑΜΚ σύμφωνα με τον Μάνο Μανουσάκη θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Ιουνίου. Και ένα από τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια είναι η διεθνής ηλεκτρική διασύνδεση, η δεύτερη, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Σκοπός είναι ο τριπλασιασμός της χωρητικότητας για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών. Ανοίγει έτσι ο δρόμος για τις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και τον περαιτέρω εξηλεκτρισμό της Ευρώπης.

Η δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας, με προϋπολογισμό 950,1 εκατ. ευρώ, θα τριπλασιάσει τα περιθώρια ανταλλαγών ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών.

Το προηγούμενο διάστημα, οι Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς της Ελλάδας και της Ιταλίας, ΑΔΜΗΕ και Terna, προκήρυξαν τη διαγωνιστική διαδικασία των ερευνών βυθού.

Μέχρι σήμερα έχουν επίσης ολοκληρωθεί οι μελέτες σκοπιμότητας του έργου, το οποίο έχει ενταχθεί στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ENTSO-E (TYNDP 2024) και είναι ενταγμένο στη 2η λίστα Έργων Κοινού και Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest and Projects of Mutual Interest) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν των ερευνών βυθού, ο ΑΔΜΗΕ και η Terna έχουν αναθέσει όλες τις μελέτες για τις αναγκαίες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών διαδικασιών, θα ακολουθήσει η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και των εμπορικών απαιτήσεων του έργου, με σκοπό την προκήρυξη των κύριων διαγωνισμών για την κατασκευή των Σταθμών Μετατροπής και την προμήθεια των ηλεκτρικών καλωδίων.

Η Ελλάδα βάση της Masdar και η επέκταση μέσω Τέρνα Ενεργειακή σε Κεντρική Ευρώπη

Μία ακόμη ελληνική εταιρεία η Τέρνα Ενεργειακή ετοιμάζεται να επεκταθεί πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας.

Η Τέρνα Ενεργειακή έχει περάσει πλέον στον κολοσσό της Masdar και πρόσφατα στη διάρκεια της επίσκεψης της διοίκησης της εταιρείας ΑΠΕ του Αμπου Ντάμπι στην Αθήνα έγινε γνωστό πώς η Ελλάδα και η Τέρνα Ενεργειακή θα αποτελέσουν τα οχήματα της για την ανάπτυξη της και σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ Δελφών, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Αριστοτέλης Χαντάβας, ανέδειξε το στίγμα της επόμενης ημέρας και τον ενισχυμένο ρόλο της εταιρείας ως περιφερειακής πλατφόρμας της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη.

Όπως επεσήμανε, η ενεργειακή αγορά εισέρχεται σε φάση ωρίμανσης, όπου «η πραγματική αξία δεν προκύπτει μόνο από την εγκατεστημένη ισχύ, αλλά από την ικανότητα να υλοποιείς έργα σε κλίμακα, με αξιοπιστία, ταχύτητα και πειθαρχία στην εκτέλεση και στη διάθεση κεφαλαίων».

Ο κ. Χαντάβας τόνισε ότι η συνεργασία με τη Masdar δημιουργεί μία νέα δυναμική για την εταιρεία, συνδυάζοντας τη διεθνή επενδυτική ισχύ με αποδεδειγμένη τοπική εκτελεστική ικανότητα. Όπως ανέφερε, η Masdar, η οποία σήμερα συμπληρώνει 20 χρόνια ιστορίας, έχει θέσει ως στόχο τη δημιουργία χαρτοφυλακίου 100 GW έως το 2030, στηριζόμενη σε πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύει τον ρόλο της ως κόμβος ανάπτυξης στην Ανατολική Ευρώπη, με ενεργή παρουσία σε πολλαπλές αγορές και σαφή προσανατολισμό στην περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της στην περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας που υλοποιούνται σήμερα στην Ευρώπη, το οποίο αποτελεί κρίσιμη υποδομή για την ενίσχυση της ευελιξίας και της ασφάλειας του ενεργειακού συστήματος.

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά στον σχεδιασμό και την ωρίμανση νέων επενδύσεων σε αποθήκευση, ΑΠΕ και υβριδικά έργα, με στόχο να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες του συστήματος και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: ot.gr