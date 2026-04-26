Με το ούζο να παραμένει διαχρονικά ο βασικός «πρεσβευτής» της εξωστρέφειας της ελληνικής ποτοποιίας, οι εξαγωγές ελληνικών αλκοολούχων ποτών «κρατούν δυνάμεις», παρά τις επίμονες οικονομικές πιέσεις αλλά και τις διαφοροποιημένες καταναλωτικές τάσεις που «ζορίζουν» την αγορά.

H δυναμική των εξαγωγών στα ελληνικά αλκοολούχα ποτά

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Aποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ) το 2025 οι εξαγωγές παρά την υποχώρηση, κρατήθηκαν σταθερά πάνω από 100 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, ανήλθαν σε 104,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά -9,2% σε αξία σε σύγκριση με το 2024. Αντίστοιχα, οι εξαγόμενες ποσότητες διαμορφώθηκαν σε 36,7 εκατ. Kg, παρουσιάζοντας οριακή υποχώρηση κατά -0,6%.

Σε επίπεδο πενταετίας (2021–2025), οι εξαγωγές εμφανίζουν συνολική αύξηση +20,6% σε αξία και +2,1% σε ποσότητα, ενώ η μέση τιμή πώλησης παραμένει αυξημένη κατά +18,1%, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα του κλάδου.

Η μέση τιμή πώλησης των ελληνικών αλκοολούχων ποτών το 2025 διαμορφώθηκε στα 2,8 ευρώ ανά kg, καταγράφοντας μείωση σε σχέση με το ιστορικά υψηλό επίπεδο του 2024. Η υποχώρηση αυτή παρατηρείται τόσο στις αγορές εντός ΕΕ-27 όσο και εκτός ΕΕ-27 και οφείλεται κυρίως στις πιέσεις στο διεθνές εμπόριο, τον αυξημένο ανταγωνισμό και τις αναπροσαρμογές τιμών σε βασικές αγορές.

Τα Κράτη Μέλη της ΕΕ-27 εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό εξαγωγικό προορισμό των ελληνικών αλκοολούχων ποτών και το 2025. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές προς τις αγορές εντός ΕΕ-27 ανήλθαν σε 80,2 εκατ.ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες εξαγόμενες ποσότητες διαμορφώθηκαν σε 28,5 εκατ. Kg.

Με βάση τα μεγέθη του 2025, οι εξαγωγές εντός ΕΕ-27 αντιστοιχούν σε περίπου 76,9% της συνολικής αξίας και περίπου 77,5% της συνολικής ποσότητας των ελληνικών εξαγωγών αλκοολούχων ποτών.

Οι κύριες αγορές

Ως προς τη κατανομή των εξαγωγών ανά χώρα προορισμού, η Γερμανία διατηρεί το 2025 την πρώτη θέση ως η βασική χώρα προορισμού των ελληνικών αλκοολούχων ποτών, με αξία εξαγωγών 36,6 εκατ.ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε 35,1% του συνόλου, και με εξαγόμενες ποσότητες 14,6 εκατ. Kg, που αντιστοιχούν σε 39,9% του συνόλου. Σε σχέση με το 2024, η αξία των εξαγωγών προς τη Γερμανία εμφανίζει μεταβολή

-9,1% (από 40,3 εκατ. ευρώ το 2024).

Η μεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών καταγράφεται στην Λετονία (+31,3%), στην Κύπρο (+29,4%) και στη Γαλλία (+22%).

Η αιχμή του δόρατος

Το ούζο παραμένει αιχμή του δόρατος και το 2025 συνέχισε να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στις εξαγωγές των ελληνικών αποσταγμάτων. Το 2025 η συνολική αξία των εξαγωγών ούζου διαμορφώθηκε σε 61,4 εκατ. ευρώ, έναντι 64,5 εκατ. ευρώ το 2024, δηλαδή καταγράφεται μείωση κατά -4,8%.

Αντίστοιχα, οι εξαγόμενες ποσότητες ανήλθαν σε 24,4 εκατ. Kg, από 25,5 εκατ. Kg το 2024, παρουσιάζοντας υποχώρηση κατά -4,5%.

Ως προς τη γεωγραφική κατανομή, οι εξαγωγές εντός ΕΕ-27 το 2025 ανήλθαν σε 41,4 εκατ. ευρώ και 16,9 εκατ. Kg, έναντι 43,4 εκατ.ευρώ και 17,8 εκ. Kg το 2024. Αυτό μεταφράζεται ποσοστιαία σε μείωση κατά -4,7% σε αξία και μείωση κατά -4,94% σε ποσότητα για το 2025 έναντι του 2024.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η ευρωπαϊκή αγορά, παρότι παραμένει ο βασικός προορισμός, κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση

με την προηγούμενη χρονιά.

Παράλληλα, οι εξαγωγές εκτός ΕΕ-27 (Τρίτες Χώρες) το 2025 διαμορφώθηκαν σε 20,1 εκατ. ευρώ και 7,4 εκατ. Kg, έναντι 21,1 εκατ. ευρώ και 7,7 εκατ. Kg το 2024. Σε ετήσια βάση, αυτό αντιστοιχεί σε μείωση κατά -5% σε αξία και μείωση κατά -3,5% σε ποσότητα.

Συνεπώς, η κάμψη του 2025 δεν περιορίστηκε στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά εμφανίστηκε και στις Τρίτες Χώρες, με ελαφρώς εντονότερη μείωση στην αξία έναντι της ποσότητας.

Σε ανοδική πορεία

Οι εξαγωγές του τσίπουρου/τσικουδιάς αν και αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό μερίδιο (περίπου 2% σε αξία και περίπου 1% σε ποσότητα) του συνόλου των εξαγωγών, έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο την τελευταία πενταετία.

Ειδικότερα, το 2025 σε σύγκριση με το 2024, οι εξαγωγές τσίπουρου/τσικουδιάς εντός ΕΕ-27 μειώθηκαν κατά -15,3% σε αξία. Ενώ οι ποσότητες προς την ΕΕ-27 κατέγραψαν άνοδο κατά +12,7%.

Οι εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες μειώθηκαν κατά -27,6% σε αξία και οι ποσότητες κατά -21,9%. Παρά την υποχώρηση του 2025 έναντι του 2024, το τσίπουρο/τσικουδιά εξακολουθεί να παρουσιάζει σαφή ανοδική τάση στην τελευταία πενταετία. Ειδικότερα, σε σύγκριση με το 2021, η συνολική αξία αυξήθηκε +14,6%, ενώ οι συνολικές ποσότητες κατά +20,24%.

Μία απαιτητική χρονιά

Όπως σημειώνει ο Χάρης Μαυράκης, πρόεδρος του ΣΕΑΟΠ, «το 2025 εξελίχθηκε διεθνώς σε μία από τις πιο απαιτητικές χρονιές για τον κλάδο των αλκοολούχων ποτών. Οι επίμονες οικονομικές πιέσεις και οι δασμοί που επέβαλαν οι ΗΠΑ προκάλεσαν αναταράξεις. Η άνοδος του κόστους ζωής και η στροφή των καταναλωτών προς την υγεία και τη μετριοπάθεια ενίσχυσε τη χαμηλότερη κατανάλωση αλκοόλ».

«Οι εξελίξεις στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες αναδεικνύουν την ανάγκη για ένα σταθερό και βασισμένο σε κανόνες εμπορικό πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των εξαγωγών των ελληνικών αποσταγμάτων», σημειώνει.

Η επόμενη ημέρα

Σύμφωνα με το Σύνδεσμο, καθίσταται αναγκαίες παρεμβάσεις σε τέσσερις άξονες και ειδικότερα:

Στήριξη της καινοτομίας και της παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, που επεκτείνουν την καταναλωτική βάση, όσο και στον μετασχηματισμό των παραγωγικών και οργανωτικών διαδικασιών μέσα στις επιχειρήσεις προκειμένου να βελτιώνουν την παραγωγικότητά τους.

Αμεσο εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που διέπει τα αποστάγματα, με έμφαση στην διαδικασία που καθορίζει τη επαλήθευση της παλαίωσης, με γνώμονα την μείωση της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την εξυγίανση του ανταγωνισμού και τη διασφάλιση της ποιότητας και της αυθεντικότητάς τους.

Διαμόρφωση και εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση και προβολή των ελληνικών αποσταγμάτων στις διεθνείς αγορές.

Σύνδεση των ελληνικών αποσταγμάτων με τον γαστρονομικό και πολιτιστικό τουρισμό και τη διεθνή

αφήγηση της υπεύθυνης κατανάλωσης.

Πηγή: ot.gr