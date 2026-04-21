Μια νέα πραγματικότητα καταγράφεται στις εκτιμήσεις διεθνών και εγχώριων οργανισμών για την ελληνική οικονομία φέτος. Οι προβλέψεις από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΙΟΒΕ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τον ΟΟΣΑ σκιαγραφούν ένα περιβάλλον μέτριας ανάπτυξης, με διαφοροποιήσεις ως προς τις επιμέρους συνιστώσες, με ταυτόχρονη άνοδο του πληθωρισμού, κάτι που σχετίζεται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Το νέο πεδίο για την ελληνική οικονομία

Στο πεδίο της ανάπτυξης, οι εκτιμήσεις κινούνται σε σχετικά στενό εύρος. Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,9%, το ΙΟΒΕ και το ΔΝΤ στο 1,8%, ενώ πιο αισιόδοξες εμφανίζονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ, που τοποθετούν την ανάπτυξη στο 2,2%, με τους δύο τελευταίους οργανισμούς να μην έχουν συμπεριλάβει τις επιπτώσεις του πολέμου. Το ίδιο ισχύει και για τις προβλέψεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο ετοιμάζεται να κατεθέσει νέες προς την Κομισιόν στις 30 Απριλίου.

Μεγάλο είναι και το εύρος σε σχέση με τον πληθωρισμό, λόγω του ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί οι συνέπειες σε όλες τις εκθέσεις με τις εκτιμήσεις να κυμαίνονται από 2,2% (ΟΟΣΑ) έως 3,5% (ΙΟΒΕ και ΔΝΤ), υποδηλώνοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα παραμείνουν, ενώ κανείς δε μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο νέας αύξησης.

Αναφορικά με την κατανάλωση, το ΙΟΒΕ εκτιμά αύξηση της συνολικής κατανάλωσης κατά 1,5%, ενώ για την ιδιωτική κατανάλωση οι προβλέψεις κυμαίνονται από 1,7% (ΙΟΒΕ) έως 2,0% (ΟΟΣΑ), με την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκλίνουν στο 1,9%. Η δημόσια κατανάλωση παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερες αποκλίσεις: μόλις 0,4% από την Τράπεζα της Ελλάδος, 0,9% από το ΙΟΒΕ, 1,7% από τον ΟΟΣΑ και έως 2,5% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στον εξωτερικό τομέα, οι προβλέψεις δείχνουν ήπια ενίσχυση. Οι εξαγωγές εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 1,6% (Τράπεζα της Ελλάδος) έως 2,6% (ΙΟΒΕ), με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ να κινούνται κοντά στο 2,4%-2,5%. Οι εισαγωγές παρουσιάζουν υψηλότερους ρυθμούς, από 3,4% έως 4,3%, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά το εμπορικό ισοζύγιο.

Στην αγορά εργασίας, οι προβλέψεις για την ανεργία δείχνουν σταδιακή αποκλιμάκωση, με το ΔΝΤ να εμφανίζεται πιο αισιόδοξο (7,4%) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο επιφυλακτική (8,6%). Η Τράπεζα της Ελλάδος και ο ΟΟΣΑ συγκλίνουν στο 8,2%, ενώ το ΙΟΒΕ τοποθετεί την ανεργία στο 8,5%.

Η αναθεώρηση της κυβέρνησης

Εξαιτίας των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δημιουργείται μια νέα συνθήκη. Με βάση αυτό, ο ρυθμός ανάπτυξης που θα ανακοινωθεί για εφέτος στη χώρα μας εκτιμάται πλέον ότι θα διαμορφωθεί περί το 2% (από 2,2% το 2025) έναντι πρόβλεψης για 2,4% ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ που είχε τεθεί στον Προϋπολογισμό, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί κοντά στο 3% (από 2,6% το 2025), αντί να υποχωρήσει στο 2,2% όπως προέβλεπε το βασικό σενάριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναθεώρηση αυτή θα αποτυπωθεί επίσημα στις 30 Απριλίου, με την κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ετήσιας έκθεσης προόδου αναφορικά με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού-Διαρθρωτικού Σχεδίου 2026-2029.

Όπως είναι σαφές, οι συνθήκες έχουν αλλάξει λόγω του πολέμου και οι αριθμοί ξαναγράφονται από την αρχή…

Πηγή: OT.GR