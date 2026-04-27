Ένα εκρηκτικό ρεκόρ εισπράξεων στο αμερικανικό και παγκόσμιο box office που είναι και το μεγαλύτερο όλων των εποχών για βιογραφική ταινία, συνόδευσε το ντεμπούτο του αμφιλεγόμενου αλλά εξαιρετικά δημοφιλούς «Michael» πάνω στο ανεξίτηλο αποτύπωμα του Μάικλ Τζάκσον στην ποπ μουσική. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η επιρροή του εκλιπόντα σταρ στην ποπ κουλτούρα παραμένει δυναμική και διαχρονική.

Αναμενόμενο το σνομπάρισμα του κοινού στις κριτικές που «θάβουν» την πρώτη κινηματογραφική βιογραφία για τον βασιλιά της ποπ και συνεπώς απτόητη η προσέλευση των φαν. Τίποτα δεν τους σταμάτησε από το να χαρίσουν με ευκολία στην παραγωγή της Lionsgate 97 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις στις ΗΠΑ και 217 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως το πρώτο τριήμερο της κυκλοφορίας της (24-26 Απριλίου 2026).

Στην Ελλάδα, η χολιγουντιανή βιογραφία του Τζάκσον προβλήθηκε σε 43 αίθουσες στην Αθήνα και 116 πανελλαδικά, κόβοντας περί τα 45.719 εισιτήρια το πρώτο της τετραήμερο από τις 23 έως τις 26 Απριλίου με το σύνολο των εισιτηρίων της μέχρι και σήμερα (μαζί με τα previews σε ορισμένες αίθουσες) να αγγίζει τα 52,835 εισιτήρια.

Απόλυτο ρεκόρ

Η ταινία «έσπασε» με ευκολία το ρεκόρ των 60 εκατομμυρίων δολαρίων σε εισπράξεις που είχε καταγράψει το 2015 το «Straight Outta Compton» για την άνοδο και την πτώση του συγκροτήματος της χιπ χοπ N.W.A. υπό τον μάνατζερ Τζέρι Χέλερ. Επίσης, οι πρώτες εισπράξεις του «Michael» ξεπέρασαν κατά πολύ αυτές της βιογραφίας του Φρέντι Μέρκιουρι «Bohemian Rhapsody» το 2018, το οποίο άνοιξε με 51 εκατομμύρια δολάρια για να συνεχίσει ξεπερνώντας τα 910 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως μέχρι την ολοκλήρωση των προβολών του.

Το «Michael» σημείωσε επίσης τη δεύτερη μεγαλύτερη – σε επίπεδο μποξ όφις – κινηματογραφική πρεμιέρα της χρονιάς στις ΗΠΑ, πίσω από το «The Super Mario Galaxy Movie», που ξεκίνησε τη διαδρομή του με 131 εκατομμύρια δολάρια. Η ταινία σαρώνει ταμειακώς παρά τις ως επί το πλείστον κακές κριτικές (μόνο το 38% των κριτικών στο Rotten Tomatoes ήταν θετικές). Οι θεατές διαφώνησαν (για πολλοστή φορά) με τους κριτικούς και αγκάλιασαν το «Michael» με βαθμολογία «A-» στις δημοσκοπήσεις του CinemaScore. Σύμφωνα με το PostTrak, το 61% των αγοραστών εισιτηρίων ήταν γυναίκες, ενώ το 66% ήταν θεατές άνω των 25 ετών.

«Δεν μπορείς να πετύχεις τέτοια αποτελέσματα αν δεν έχεις τεράστια νούμερα σε κάθε πιθανή δημογραφική ομάδα», δήλωσε ο πρόεδρος της Lionsgate, Άνταμ Φόγκελσον. «Είναι φανερό ότι το διασκεδάζουν πολύ, και αυτό είναι ένα καλό προμήνυμα για μια εξαιρετική απόδοση».

Προβλήματα στην παραγωγή, επιτυχία στο αποτέλεσμα

Ο Αντουάν Φούκουα σκηνοθέτησε το «Michael», καταγράφοντας τα πρώτα βήματα του Μάικλ Τζάκσον με το συγκρότημα – οικογενειακή υπόθεση – Jackson 5 μέχρι ο ίδιος να εκτοξευτεί σόλο στη σφαίρα του απόλυτου ποπ σταρ. Ο ανιψιός του Τζαφάρ Τζάκσον, υποδύεται τον…θείο του στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο, με τους Κόλμαν Ντομίνγκο και Νία Λονγκ να παίζουν τους γονείς του, Τζο και Κάθριν.

Στο μεταξύ τα παράπονα των επαγγελματιών της κριτικής περί εξωραϊσμένης κινηματογραφικής εικόνας της ζωής του Μάικλ Τζάκσον δίνουν και παίρνουν, καθώς η ταινία αποσιωπά πλήρως τις κατηγορίες εναντίον του για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων που στιγμάτισαν την υστεροφημία του.

Όπως αποκάλυψαν πρόσφατα, μεγάλα έντυπα της χολιγουντιανής βιομηχανίας, η ταινία ξεκίνησε με στόχο να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα του Μάικλ Τζάκσον, όμως οι νομικοί παράμετροι σε σχέση με την ταινία αποδείχθηκαν δαιδαλώδεις: στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού που πέτυχε η πλευρά Τζάκσον το 1994 με τον Έβαν Τσάντλερ, το πρώτο άτομο που κατηγόρησε τον ποπ σταρ για σεξουαλική κακοποίηση, επέβαλε την ριζική αναμόρφωση του σεναρίου και την παράλειψη κάθε αναφοράς στην υπόθεση. Ως εκ τούτου η ταινία ολοκληρώνεται στο απόγειο της δημοτικότητας του Τζάκσον με τον δίσκο του «Bad» και όλα τα υπόλοιπα αφήνονται στη λήθη.

Η παραγωγή είχε να αντιμετωπίσει και νέα δικαστική διαμάχη από την οικογένεια Κάσιο, η οποία από «δεύτερη οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον πέρασε στην αντεπίθεση με καταγγελίες για επαναλαμβανόμενη σεξουαλική κακοποίηση και αγωγές κατά των κληρονόμων του Τζάκσον.

Η μεγάλη επιστροφή

Σε κάθε περίπτωση, το «Michael» συνιστά τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της Lionsgate εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, από την εποχή του μπλοκμπάστερ «The Hunger Games: Επανάσταση – Μέρος ΙΙ» το 2015, που κατέγραψε 102 εκατομμύρια δολάρια στην πρεμιέρα του.

Αν οι εκτιμήσεις επαληθευτούν και τα συνολικά έσοδα ξεπεράσουν τα 700 εκατομμύρια δολάρια, η ταινία αναμένεται να καταταχθεί ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες παραγωγές του στούντιο.