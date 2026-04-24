Την αθωότητα των δύο νεαρών γυναικών που συνελήφθησαν στο πλαίσιο των ερευνών για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο υπογράμμισε ο συνήγορός τους. Σύμφωνα με τη νομική εκπροσώπηση, οι δύο κοπέλες, η μία εκ των οποίων υπήρξε πρώην ερωτική σύντροφος του θύματος και νυν του φερόμενου ως δράστη, προσήλθαν αυτοβούλως στις αρχές προκειμένου να ρίξουν φως στην υπόθεση, σε μια χρονική στιγμή που οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. φέρονταν να είναι προσανατολισμένες σε διαφορετική κατεύθυνση.

Οι δύο κοπέλες αναφέρουν στην υπεραστική τους γραμμή, ότι το ραντεβού κλείστηκε εν αγνοία τους. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο συνήγορός τους, η 19χρονη, που εικάζεται ότι είναι η «πέτρα του σκανδάλου», φέρεται να επιχείρησε να αποτρέψει κάθε μεταξύ τους επαφή.

Το «τυφλό» ραντεβού

Η υπερασπιστική γραμμή εστιάζει στον ισχυρισμό ότι το μοιραίο ραντεβού κλείστηκε εν αγνοία των γυναικών. Όπως υποστηρίζει ο δικηγόρος τους, η βασική εμπλεκόμενη είχε ενημερωθεί από τον 20χρονο δράστη για την πρόθεσή του να συναντήσει το θύμα και φέρεται να τον απέτρεψε επανειλημμένα, τόσο προφορικά όσο και γραπτά «Μην πας, μην πας για κανένα λόγο».

Μετά την τέλεση της πράξης, ο δράστης φέρεται να παραπλάνησε τη νεαρή γυναίκα, διαβεβαιώνοντάς την ψευδώς, ότι το θύμα δεν προσήλθε ποτέ στο σημείο της συνάντησης.

Το νομικό σκέλος της υπόθεσης

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του συνηγόρου, οι δύο γυναίκες βρέθηκαν σε κατάσταση απόλυτης σύγχυσης μόλις αντιλήφθηκαν την πραγματική διάσταση των γεγονότων. Ειδικότερα, όταν έμαθε η 19χρονη την πραγματικότητα, έφυγε από το σημείο, πήγε στο σπίτι της και προσπάθησε να καταλάβει τι έχει συμβεί. «Όταν το κατάλαβε, μάλιστα θα σας έλεγα χωρίς να το έχει ακόμα καταλάβει, προσήλθε στο γραφείο μου και τελούσε σε απόλυτη σύγχυση. Δεν μπορούσαμε καν να συνεννοηθούμε, να μπουν κάποιες σκέψεις σε σειρά για να δούμε τι πρέπει να συμβεί», υπογράμμισε ο συνήγορός της.

Αναφορικά με τη δίωξη που ασκήθηκε για υπόθαλψη εγκληματία, η υπεράσπιση εκτιμά ότι ο νομικός χαρακτηρισμός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς η αποκάλυψη της ταυτότητας του δράστη και των λεπτομερειών της αξιόποινης πράξης προήλθε από τις ίδιες τις κατηγορούμενες. Σημειώνεται ότι η μία εκ των δύο γυναικών επέστρεψε στο σπίτι της μετά από παρότρυνση της μητέρας της, η οποία χρησιμοποίησε ένα οικογενειακό πρόσχημα για να μην την αναστατώσει, και ενημερώθηκε για τον θάνατο του 27χρονου αργότερα, γεγονός που την οδήγησε σε σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση.