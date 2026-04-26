Με σαφή προσανατολισμό προς τις επικείμενες εθνικές κάλπες πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠαΣοΚ. Στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης, έθεσε ως κεντρικό διακύβευμα την πολιτική αλλαγή, παρουσιάζοντας την παράταξή του ως τον μοναδικό πόλο που μπορεί να αντιπαρατεθεί με αξιώσεις στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «το νερό μπήκε στο αυλάκι» και η παράταξη είναι έτοιμη για τη μεγάλη ανατροπή.

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το πρόσφατο Συνέδριο του κόμματος ως την αφετηρία μιας νέας συμμετοχικής πορείας που απορρίπτει τα κλειστά συστήματα εξουσίας. Άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για συστηματική απαξίωση του κράτους δικαίου και για ένα «επιτελικό κράτος» που λειτουργεί με όρους αναξιοκρατίας.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΠαΣοΚ, η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να εγκλωβίσει τους πολίτες σε μια μάχη για τη δεύτερη θέση, όμως ο ίδιος ξεκαθάρισε πως «εμείς έχουμε μόνο μια μάχη, τη μάχη της πρωτιάς». Αναφερόμενος μάλιστα στη φθορά της κυβέρνησης, σημείωσε με νόημα πως «η ύβρις πάντα τιμωρείται» και πως η λαϊκή ετυμηγορία θα βάλει τέλος στην αλαζονεία του Μεγάρου Μαξίμου.

Ο Μπομπ Ντίλαν και ο Ντίλιαν των υποκλοπών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις θεσμικές προτεραιότητες, με τον κ. Ανδρουλάκη να δεσμεύεται για τομές που θα διασφαλίσουν ότι «το κράτος δεν θα ξαναγίνει λάφυρο στα χέρια κανενός». Στις προτάσεις του περιλαμβάνονται η αναθεώρηση του άρθρου 86 και η αποσύνδεση της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία. Παράλληλα, αναφέρθηκε εκτενώς στην υπόθεση των υποκλοπών, εξαπολύοντας προσωπική επίθεση στον Πρωθυπουργό.

Με αφορμή τις αποκαλύψεις για το Predator, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Κύριε Μητσοτάκη, τη διαφορά είναι ότι τον Μπομπ Ντίλαν τον ακούγαμε όλοι μας. Ο κ. Ντίλιαν ήθελε να μας ακούει όλους», συμπληρώνοντας σε έντονο ύφος πως «είστε επικίνδυνος και πρέπει να φύγετε».

«Το ΠαΣοΚ δεν ζητά ζητιανιές»

Στο οικονομικό σκέλος, ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ αμφισβήτησε το κυβερνητικό αφήγημα περί ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ότι η όποια υπεραπόδοση της οικονομίας οφείλεται στον πληθωρισμό. «Υπεραπόδοση δεν έχουμε στην ανάπτυξη. Υπεραπόδοση έχουμε στην ακρίβεια», σημείωσε, αναφερόμενος στο καθημερινό βίωμα των νοικοκυριών.

Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, παρουσίασε ένα πλαίσιο παρεμβάσεων για το τραπεζικό σύστημα, ξεκαθαρίζοντας ότι το ΠαΣοΚ δεν ζητά «ζητιανιές» ή οικειοθελείς προσφορές από τα ιδρύματα, αλλά θεσμικές λύσεις όπως η έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους, προκειμένου η ανάπτυξη να συνοδεύεται επιτέλους από κοινωνική δικαιοσύνη.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέδεσε το όραμα της παράταξης με τις ιστορικές κατακτήσεις του ΠαΣοΚ, κάνοντας ειδική αναφορά στον Γιώργο Γεννηματά. Απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες να μην συμβιβαστούν με την αποχή, τονίζοντας ότι η πολιτική αλλαγή που επαγγέλλεται δεν αφορά μόνο πρόσωπα, αλλά μια νέα κουλτούρα διακυβέρνησης.

«Δεν επιδιώκω να κατακτήσω την εξουσία με επώδυνους συμβιβασμούς», υπογράμμισε, καλώντας σε μια κοινή πορεία για μια «Ελλάδα με εθνική αξιοπρέπεια», η οποία θα πρωταγωνιστεί ξανά στις διεθνείς εξελίξεις.