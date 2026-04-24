Τελευταίο αντίο σήμερα (24/4) στην 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη που δολοφονήθηκε στις Δαφνές Ηρακλείου στην Κρήτη από τον 40χρονο πρώην σύντροφό της. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, ενώ η σορός θα έχει μεταφερθεί στον Ναό μία ώρα πριν. Σημειώνεται ότι χθες τελέστηκε η κηδεία του 40χρονου στον Ιερό Ναό Αγίας Πελαγίας, στην Αγία Βαρβάρα.

Η 44χρονη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Διωκτικών Αρχών, έχασε τη ζωή της από τον πρώην σύντροφό της, ωστόσο η υπόθεση δεν έχει ακόμη κλείσει σε δικονομικό επίπεδο. Για την οριστική της ολοκλήρωση απαιτείται η πλήρης και επίσημη τεκμηρίωση μέσα από την προανακριτική διαδικασία, με στοιχεία που θα προστίθενται σταδιακά, ώστε να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα και να κλείσει οριστικά η δικογραφία.

Άφαντο το όπλο

Ένα από τα βασικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά είναι το όπλο του εγκλήματος, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί. Η απουσία του αποτελεί ένα κρίσιμο κενό στην υπόθεση, το οποίο οι Αρχές καλούνται να καλύψουν, καθώς η ανεύρεσή του θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες της δολοφονίας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Αρχές αναμένεται να ξεκινήσουν νέες διαδικασίες, εστιάζοντας στη συλλογή και ανάλυση στοιχείων από τους εμπλεκόμενους. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να αναζητηθεί γενετικό υλικό DNA του 40χρονου στον χώρο του αυτοκινήτου, όπου η Ελευθερία άφησε την τελευταία της πνοή, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ανίχνευσης γενετικού υλικού και στο σώμα της άτυχης γυναίκας αναφέρει το patris.gr. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο τίθενται και άλλα κρίσιμα ευρήματα της υπόθεσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και άλλα στοιχεία που εξετάζονται από τις Αρχές, καθώς -σύμφωνα με πληροφορίες- διερευνώνται μηνύματα του 40χρονου, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει ένα που είχε αποστείλει στη νέα του σύντροφο, ζητώντας της να μην το διαβάσει άμεσα.

Η παραλήπτρια σεβάστηκε την επιθυμία του και άνοιξε το μήνυμα μόνο μετά την τραγωδία. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο συγκεκριμένο μήνυμα εξέφραζε πρόθεση αυτοκτονίας, στοιχείο που ενδέχεται να ρίξει φως στην ψυχολογική του κατάσταση πριν από τα γεγονότα. Να σημειωθεί ότι μέχρι χθες δεν είχε εντοπιστεί το τηλέφωνο της 43χρονης.